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張麗善回娘家包今年第1粽 幫忙趕工6千顆背後原因曝光
雲林縣土庫鎮公所與農會今天發起愛心包粽公益活動，動員百名志工準備6000顆肉粽，縣長張麗善獲知，今天一早趨車回娘家幫忙，公務繁忙的她雖然久違包粽，但技巧仍不輸資深主婦，不到1分鐘就完成1顆，完工的粽子則立即發送給弱勢家戶，愛心不延遲。
6000顆肉粽的餡料量很可觀，土庫鎮農會總幹事黃萬聰連日奔波備料，包括選用土庫當地生產的長糯米、花生及豬肉，香菇、蝦米也均來自國產，今天清早志工炒香後，手便沒停過的包粽，不到1小時已經完成大半。
張麗善、土庫鎮長陳特凱隨後抵達也加入趕工的陣容，拚盡全力幫忙包，預計今天要全數發送完畢。張麗善雖然沒有時間自己包粽過節，「不過大小場合可以找我幫忙」，每年都不缺席，當「機動部隊」支援，今年果然也不例外。
來自越南的新住民吳秋萱今天號召5名同鄉姐妹參與。包的是越南「甜粽」，使用綠豆、椰奶及砂糖炒香後，搭配圓糯米製成，口味與台式大不同，形狀則為長條，適合當作點心。
張麗善說，6000顆愛心粽將由公所、華山基金會協助發送給土庫鎮的低收、中低收入戶及獨居長者，讓地方弱勢一同品嘗美食過佳節。
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