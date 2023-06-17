「視法律於無物」湖美夜市不甩嘉市府勒令停業 昨晚營業湧人潮

嘉義市重劃區湖子內逾2千坪湖美夜市，上月開幕，攤商人潮爆滿，市府認定休閒專區土地分區不符使用規定，要求立即停止營業，市府昨天下午找業者開會下通牒，晚間夜市照常營業，仍湧入人潮，攤商大多繳付租金仍在觀望，何時停業引發關切，也引發網友論戰，有網友說，夜市經營者與市府對幹，視法律於無物；有網友認為停業打擊嘉義市繁榮。

針對外界質疑業者無視停業行政處分，挑戰公權力，市府建設處說，夜市用地違反都計法開罰最低6萬元罰鍰，已啟動處罰行政程序，昨天下午找業者開會再重申法令，告知地目不符法令，要調整經營方向，要求業者遵照都計法令，並要遵守食安、消防、交通等相關規定，提供攤販名冊備查。

有的攤商昨晚到場營業，才知道夜市被市府勒令停業，以後不能再做了，因租金已繳，只好能做一天算一天；有攤商說，已一次繳付年租金，夜市場主還未找他們開會，攤商弱勢，到處擺攤，多做一天賺一天。

夜市經營者臉書說，「法令部分，盼市府協助朝休閒專區各項可經營類別輔導，希望給攤商保障，也給市民舒適愉快逛展地點，本場會恪遵政府相關法令，同時要求攤商嚴守夜市規範，遵守食安規定，維護環境整潔，共創優質夜市環境。有後續消息將發布粉專，請持續關注。」