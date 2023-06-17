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新北至雲林大雨特報 慎防劇烈天氣注意雷擊、強陣風

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嘉市增透水鋪面 3路段完工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市人行道透水鋪面施作完工的公義路（垂楊路至大雅路段）。記者魯永明／攝影
嘉義市人行道透水鋪面施作完工的公義路（垂楊路至大雅路段）。記者魯永明／攝影

梅雨季到來，嘉義市議員鑑於氣候變遷，急降雨頻繁，要求市府提高城市急降雨防水患能力，包括增設透水鋪面，汰換早期不透水鋪面，獲議會通過，市府工務處說，目前完成6000平方公尺人行道透水鋪面，陸續施設中。

議會第3次臨時會昨天開幕，上次臨時會通過要求市府提高人行道透水鋪面比率，目前梅雨期，鑑於市區部分道路、低漥區經常淹水，市民關切人行道透水鋪面執行情形。

不透水鋪面過去施工快速，經費少，造成雨水滲入地表面積減少，增加形成逕流及下水道負荷，提高都市高溫風險。

市府工務處說，人行道透水鋪面施作完工部分：中興路（建國路至高鐵大道）、公義路（垂楊路至大雅路段）、彌陀路（啟明路至日新街）都採用透水性鋪面，面積約6000平方公尺。

施工中人行道世賢路三段採透水性鋪面，面積約1900平方公尺；向中央爭取人行道，博愛路二段（大同路至中興路）、世賢路四段（垂楊路至新民路）、大雅路一段、吳鳳北路（林森西路至垂楊路）、興業東路（吳鳳南路至宣信街）人行道改善工程，以及辦理中的建國二村、復興新村市地重劃工程，也採透水性鋪面，面積約1萬8000平方公尺，將持續向中央爭取預算支持，逐步換成透水性鋪面。

人行道 梅雨 高溫

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