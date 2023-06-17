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布袋公設托嬰中心動土 後年啟用

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
斥資5700萬新建嘉縣布袋公設民營托嬰中心動土典禮，預計2025年完工啟用。記者呂慧瑜／攝影
斥資5700萬新建嘉縣布袋公設民營托嬰中心動土典禮，預計2025年完工啟用。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣斥資5700萬元新建的布袋公設民營托嬰中心，昨天舉行動土典禮，預計2025年完工啟用，將提供38名2足月至未滿2歲嬰幼兒托育服務，縣府指出，目標2025年10個鄉鎮市共建置12所，再增加250名收托名額。

縣長翁章梁說，托嬰中心是台灣少子化產物，布袋托嬰中心2年後完工，將收38名0到2歲嬰幼兒，有8名工作人員，未來縣內將有10個地方有托嬰或托育中心，減輕家長照顧與經濟壓力。

縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑、縣議員翁聰賢、黃金茂、蔡信典等地方人士出席動土典禮，恭請卿雲廟王爺坐鎮，祈求工程圓滿完工。

布袋公設民營托嬰中心1、2樓有設計活動室，在圓錐體室內有設計坡道，讓嬰幼兒訓練肌力及遊戲空間。建築師許榮方表示，因建築體是倒圓錐造型，每片玻璃大小不一，施工難度較高。

許榮方指出，布袋靠海含鹽分，建材盡可能不用金屬，窗戶採塑鋼窗、水龍頭用陶瓷的，避免生鏽，減少未來維護，未來跟學校連結是公園化概念，完工後有管制，但運用需求可互通。

嘉縣目前有2所私立托嬰中心，收托人數60人，縣府在大林、朴子、水上3所公共托育家園，共收托36名嬰幼兒，目前額滿，相較全縣4614名嬰幼兒，收托量能不足，平均百名嬰幼兒中只有2名有入場資格。

社會局長張翠瑤說，布袋9700人，0至2歲嬰幼兒人口約200人，建構願生、能養友善育兒環境，爭取前瞻補助3千萬元，加上縣府籌措，斥資近5700萬元，新建公設民營托嬰中心，協助嬰幼兒健全發展及照顧諮詢。

托嬰 托育

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