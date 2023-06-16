台南龍舟賽18日至22日在安平運河 交通管制看過來
台南國際龍舟錦標賽訂於18日至22日在安平運河舉行，計有103隊划槳好手參賽，18日晚間6時起舉行祭江及開幕儀式後，展開為期5日系列活動，22日晚間8時15分進行閉幕典禮。台南市警四分局將在慶平路段畫設行人徒步區，且4路口每日下午3時至10時管制車輛進入。
市警四分局指出，今年台南市國際龍舟錦標賽將於18日至22日在安平運河舉行，會場周邊將同時有攤商展售及舞台表演活動，與民眾同樂。警分局將針對會場周邊進行交通疏導、肅竊工作，維護賽事安全，以及道路交通順暢。
因此，活動期間，慶平路段(健康三街承天橋以西、安億路安億橋以東)將畫設為行人徒步區管制，同時，慶平路與健康三街口、慶平路與育平七街60巷口、慶平路與安億路口及育平路與育平九街等4路口，將自每日下午3時至10時管制車輛進入(住戶除外)，以供民眾盡情觀賞龍舟競賽，體驗台南美食小吃。
分局長王子雄表示，活動期間請鄉親避開管制路段，且善加利用安億停車場、運河路停車場及安平港港濱歷史公園等停車場，或搭乘大眾運輸工具前來共襄盛舉。他提醒，觀賽民眾請勿攀爬上運河護欄，注意自身安全，活動會場下水處旁也設有臨時機動派出所，服務民眾。
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