台南龍舟賽18日至22日在安平運河 交通管制看過來

台南國際龍舟錦標賽訂於18日至22日在安平運河舉行，計有103隊划槳好手參賽，18日晚間6時起舉行祭江及開幕儀式後，展開為期5日系列活動，22日晚間8時15分進行閉幕典禮。台南市警四分局將在慶平路段畫設行人徒步區，且4路口每日下午3時至10時管制車輛進入。

市警四分局指出，今年台南市國際龍舟錦標賽將於18日至22日在安平運河舉行，會場周邊將同時有攤商展售及舞台表演活動，與民眾同樂。警分局將針對會場周邊進行交通疏導、肅竊工作，維護賽事安全，以及道路交通順暢。

因此，活動期間，慶平路段(健康三街承天橋以西、安億路安億橋以東)將畫設為行人徒步區管制，同時，慶平路與健康三街口、慶平路與育平七街60巷口、慶平路與安億路口及育平路與育平九街等4路口，將自每日下午3時至10時管制車輛進入(住戶除外)，以供民眾盡情觀賞龍舟競賽，體驗台南美食小吃。