雲林縣去年機車肇事亡102人 今加碼機車駕訓補助1300元

雲林縣去年死亡交通事故中，以機車死亡最多人，有102人，肇事原因多與自身不當駕駛行為有關，縣府為提升機車騎乘安全，加碼機車駕訓課補助費用1300元，加上交通部補助1300元，民眾參加機車駕訓只需自費千元內，補助名額無上限。

雲林縣府工務處長汪令堯說，雲林縣2022年全縣死亡交通事故，各項車種中以機車死亡最多有102人，占整體交通事故比例高達61%；再分析機車交通事故肇事原因，前2名為未注意車前狀況23.3%、未依規定讓車20.6%，皆與自身不當駕駛行為相關。

雲林縣長張麗善表示，縣政府今年與交通部公路總局嘉義區監理所合作，凡經過雲林縣合作的機車駕訓班訓練考取駕照者，加碼機車駕訓補助費用每人1300元，可與交通部1300元補助疊加使用，最高補助2600元，民眾參加機車駕訓只需自費千元有找，補助名額無上限，呼籲準備考領機車駕照的民眾踴躍報名。

交通部2019年開始辦理機車駕訓補助計畫，經統計至2022年，機車駕訓者較未受訓者違規風險降低至56%、肇事風險降低至35%，交通部公路總局嘉義區監理所所長黃萬益表示，顯示參加機車駕訓確實是能讓自己遠離道路風險的有效方式。

機車駕駛班訓練課程時數共16個小時，除術科實地教學，模擬實際上路後道路實境，增加學員安全駕駛的觀念及實際上路技能，也包含6小時學科課程(含汽車構造、交通法規及駕駛道德各2小時)，同時融入各項防禦駕駛觀念。