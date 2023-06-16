雲林縣去年機車肇事亡102人 今加碼機車駕訓補助1300元
雲林縣去年死亡交通事故中，以機車死亡最多人，有102人，肇事原因多與自身不當駕駛行為有關，縣府為提升機車騎乘安全，加碼機車駕訓課補助費用1300元，加上交通部補助1300元，民眾參加機車駕訓只需自費千元內，補助名額無上限。
雲林縣府工務處長汪令堯說，雲林縣2022年全縣死亡交通事故，各項車種中以機車死亡最多有102人，占整體交通事故比例高達61%；再分析機車交通事故肇事原因，前2名為未注意車前狀況23.3%、未依規定讓車20.6%，皆與自身不當駕駛行為相關。
雲林縣長張麗善表示，縣政府今年與交通部公路總局嘉義區監理所合作，凡經過雲林縣合作的機車駕訓班訓練考取駕照者，加碼機車駕訓補助費用每人1300元，可與交通部1300元補助疊加使用，最高補助2600元，民眾參加機車駕訓只需自費千元有找，補助名額無上限，呼籲準備考領機車駕照的民眾踴躍報名。
交通部2019年開始辦理機車駕訓補助計畫，經統計至2022年，機車駕訓者較未受訓者違規風險降低至56%、肇事風險降低至35%，交通部公路總局嘉義區監理所所長黃萬益表示，顯示參加機車駕訓確實是能讓自己遠離道路風險的有效方式。
機車駕駛班訓練課程時數共16個小時，除術科實地教學，模擬實際上路後道路實境，增加學員安全駕駛的觀念及實際上路技能，也包含6小時學科課程(含汽車構造、交通法規及駕駛道德各2小時)，同時融入各項防禦駕駛觀念。
雲林縣配合的駕訓班有「東泰駕訓班」、「永慶駕訓班」，另「新馬駕訓班」籌設中，預計下半年度加入；民眾只要至前述駕訓班參加普通重型機車班訓練，並於今年11月30日前考取駕照，雲林縣府加碼補助每人1300元；針對補助內容若有任何疑問，可至交通部公路總局嘉義區監理所網站查詢或洽交通部公路總局嘉義區監理所雲林監理站及雲林縣政府工務處詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言