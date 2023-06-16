台塑結合紅十字會組愛心團 關懷送到1320低收戶家中

愛心送到家，雲林縣紅十字會與台塑企業合作，端午前夕，由台塑捐贈關懷慰問金及台塑生醫清潔禮盒，今天發送給麥寮廠邊7鄉鎮合計共達1320戶低收入戶受惠，首站來到褒忠鄉由鄉長陳建名陪同慰問多戶貧苦人家，同時紅十字會長照專業人員也到宅提供照顧諮詢或轉介服務，攜手關懷弱勢，佳節傳愛。

後疫情時代經濟不景氣衝擊許多家庭，尤其許多弱勢民眾無法得到完善的資源與照顧，台塑企業今天啟動端午節關懷列車，由台塑石化、台灣塑膠工業、南亞、台化等四大公司，和雲林縣紅十字會組成端午愛心團，即日起至6月21日止，將沿著麥寮、台西、四湖、東勢、褒忠、崙背及彰化大城共達1320戶低收入戶，一路發送愛心。

今天上午由六輕管理部協理蔡建樑會同褒忠鄉長陳建名、褒忠埔羌村長陳金北等人，道站到褒忠鄉多位低收戶家庭慰問，每戶贈3000元關懷慰問金及台塑生醫的清潔禮盒，並探望是否有需要提供生活救助，讓每戶受惠戶揪感心，場面溫馨。