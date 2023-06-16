國小生愛炸物 求助成大斗六分院擊退兒童肥胖症

國小三年級的學童喜愛吃精緻澱粉、油炸類食物，學校體檢報告顯示有黑色棘皮症，到成功大學醫學院附設醫院斗六分院就診，醫師叮囑三餐正常、加強運動，才能擊退兒童肥胖症。

成功大學醫學院附設醫院斗六分院今天召開記者會，小兒內分泌科主治醫師潘妤玟說明兒童肥胖症和分享臨床個案，提醒家長應注意孩子健康，如有異常盡早就醫治療。

潘妤玟引用衛生福利部國民健康署兒童肥胖防治實證指引，資料顯示從2012到2015年，國小和國中生過重及肥胖比例明顯增加，肥胖會造成病童短期及長期健康影響。

潘妤玟表示，就讀國小三年級的小華（化名）家族有糖尿病史，其在校體檢報告有黑色棘皮症和體重超標，家人擔心小華會不會得到糖尿病。

潘妤玟指出，黑色棘皮症是胰島素阻抗在皮膚上的臨床表徵，其黑色素沉澱常見於皮膚皺摺處，如脖子背部、腋下及跨下。在兒童內分泌科因黑色棘皮症求診孩童，身體質量指數（BMI）往往過重或肥胖。

潘妤玟分析小華飲食上缺乏營養均衡的正餐、攝取過多精緻澱粉及油炸類食物攝取過多，同時缺乏運動。進一步檢查發現有輕微血脂異常，還有中度脂肪肝。

潘妤玟叮囑小華定時定量且飲食均衡，減少高熱量食物，且加強運動，還要有充足的睡眠，才能擊退兒童肥胖症。