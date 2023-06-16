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鄰近變電所拖24年蓋不成 新吉工業區缺電廠商跳腳

聯合報／ 記者 莊曜聰 ／台南即時報導
新吉工業區鄰近南科園區，目前已有超過120家廠商進駐，但供電品質不佳，造成業者損失及心理壓力。記者莊曜聰／攝影
新吉工業區鄰近南科園區，目前已有超過120家廠商進駐，但供電品質不佳，造成業者損失及心理壓力。記者莊曜聰／攝影

台南新市區台電豐華D／S變電所這個月1日發生短時間電力壓降，影響南科園區用電戶，聯電部分晶圓受損、台積電營運未受影響，但同樣由豐華變電所供電的新吉工業區就沒那麼幸運，不少廠商蒙受損失，也暴露出長期以來供電不穩問題，廠商呼籲台電興建變電所，從根本解決問題，卻遲遲未有下文，向民代陳情，今天舉行協調會，台電公司副總經理陳銘樹出席，承諾會盡速處理。

新吉工業區是南市近年開發的工業區，採租售並行，2020年啟用迄今已有超過120家廠商進駐，但因區塊位於電網末端，饋線必須從南科豐華及土城兩處變電所連接，最短距離都在18公里以上，因此供電品質不佳，光是去年發生的11次停電事件中，就有高達9次無預警停電，廠商損失不小。

台電在去年下旬及今年3月從豐華變電所新增2條饋線後，狀況稍有趨緩，但6月這起停電事件，南科園區才跳電一次，新吉工業區6小時內就跳了兩次，廠商苦不堪言，向民代陳情，今天立委陳亭妃邀集台電公司、市府經發局及廠商代表舉行協調會，討論改進做法。

台電公司副總經理陳銘樹特別南下出席，並提出短、中、長期改善計畫，就是沒提到新建變電所計畫，業者表示，台電卡在鄰近區塊已購地打算建變電所，因民眾抗議延宕20多年都沒蓋成，現在工業區內就有預留土地，希望能就近興建，從根本解決問題，不用再跟人搶電，南市府也曾與台電協調，希望以租地方式讓台電能加速計畫，但都沒有下文。

立委陳亭妃說，對比停電造成的損害補償、電費折抵，廠商更重視的是問題的徹底解決，希望台電能編列預算，向南市府購地興建，陳銘樹允諾回去後會向董事長曾文生報告，希望能朝這方向進行，出席廠商雖然認同會議結論，但對政府效率顯然沒有太大信心。

面對廠商不滿陳情，台電副總經理陳銘樹南下出席說明，承諾會朝工業區內興建變電所的方向進行。記者莊曜聰／攝影
面對廠商不滿陳情，台電副總經理陳銘樹南下出席說明，承諾會朝工業區內興建變電所的方向進行。記者莊曜聰／攝影
民代邀集台電、南市府及業者舉行協調會，業者希望能興建變電所解決根本問題。記者莊曜聰／攝影。
民代邀集台電、南市府及業者舉行協調會，業者希望能興建變電所解決根本問題。記者莊曜聰／攝影。

台電 停電 南科

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