北港列冊百年老樹2度傾倒 這次恐已難救縣府決定移除

雲林地區連日大雨，北港鎮水道頭文化園區的1棵列冊保護百年老榕樹，日前突然傾倒，連根技起轟然倒地，幸未傷到人，由於老樹八年前被颱風吹倒，經地方奔走護樹，才移至現地，不料二度傾倒，縣府請來樹醫生診斷，係感染難治之症褐根病，生命不保，縣府今天再前往現勘後，決定忍痛移除並進行消毒，以免波及園區其他老樹。

北港鎮僅有兩棵列冊的百年老樹，一棵位於東陽里原自來水廠大門口，另一棵位於北港老人會館前，兩棵巨大榕樹，枝葉茂密生命蓬勃，更是民眾乘涼休憩的最佳場所，不料，兩棵老樹竟於2015年的父親節，同一天被颱風吹倒。

當年愛樹人士四處奔走，雲林縣府請來樹醫生診察後，一棵原地扶正，東陽里的編號43號列冊百年老樹則配合當時正在開發中的北港水道頭園區，移植至園區內重新栽種，由於老樹年邁，移植後的「東陽老樹」顯得體弱，四週加裝護樹鐵架，八年來老樹也慢慢活過來。

近來北港接連下大雨，土質變得鬆軟，本月13日「東陽老樹」在一場大雨後忽然連根技起，傾倒在地，主管的雲林縣府農業處獲報，即刻會同樹醫生前往勘查，農業處說，老榕樹之前即感染褐根病，根部稀疏還遭白蟻侵襲，情況很不樂觀，勉強治療存活率也不高，有可能隨時再傾倒。

農業處副處長蔡耿宇表示，今天老樹保護科人員再前往會勘，由於褐根病宛如樹癌，且傳染力很強，即便強力治療，恐也難已回天，因此，經與樹醫生討論後，決定忍痛移除，目前全縣列冊保護老樹共48棵，如今這棵老樹將被除名。

農業處指出，水道頭園區內的樹木的年齡都相當久了，體質不太好，且經樹醫生檢測，土壤PH值已高達9.3，和正常值5.5至7.5相差甚多，為避免竭根病菌擴散，危及園區其他老樹，將在近日老樹移除後，全面進行土壤消毒，以保其他老樹健康，避免再染病傾倒，維護園區遊客安全。

北港列管編號43號的「東陽老樹」已不幸病故，目前僅剩老人會館前編號25的老樹，北港愛樹民眾均感惋惜，東陽里長吳春美等人說，「東陽老樹」樹高10公尺、胸圍達4.9公尺、胸徑1.56公尺，早年位在水廠門口，樹冠茂密長得圓滾滾的模樣，有如繡花球那般美麗，大家記憶猶新。

居民說，老樹傾倒後移植園區內，也與淨水廠、日式員工宿舍群、10角水塔輝映成趣。