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影／邊緣戶病患「餓」性循環 嘉義基督教醫院募送營養包

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
端午節前，嘉基院長姚維仁帶主管發起認捐「營養包」，每份認捐價800元，預計募9075份營養包，為弱勢族群帶來希望。記者魯永明／攝影
端午節前，嘉基院長姚維仁帶主管發起認捐「營養包」，每份認捐價800元，預計募9075份營養包，為弱勢族群帶來希望。記者魯永明／攝影

端節將近，嘉義基督教醫院上午舉行「食在有希望」弱勢族群營養支持計畫勸募記者會，員工演罹癌廚師行動劇，述說服務弱勢長照與身心障礙族群，遭遇三餐與營養困境；院長姚維仁帶主管發起認捐「營養包」，每份認捐價800元，預計募9075份營養包，為他們帶來希望。

嘉基在嘉縣市服務1萬6千名長照、身心障礙等弱勢民眾，員工演行動劇：曾在餐廳當廚師「阿龍」（化名），原計畫和女友結婚，讓經營小吃攤母親退休，被診斷罹肺癌治療花光積蓄，失去穩定收入及組家庭機會，病情好轉幫母親小吃攤，不幸數年後再次罹咽喉癌，失去咀嚼能力，每天透過鼻胃管灌食營養飲品，母親放棄小吃攤進出醫院照顧。

儘管醫院提供醫療補助，每月房租、水電等開銷，讓母子積蓄漸耗空，為節省支出，「阿龍」用即溶奶粉代替1天需6至8罐營養品，長期「餓」性循環，健康體力每況愈下，回歸職場越來越遠。

「如果我們常面臨午餐要吃什麼？喝什麼的選擇困難，那代表我們是幸福的，因為有些人吃飯都有困難！」社區服務部部主任姚淑芬說，有些弱勢個案跟「阿龍」類似，需管灌流質食物或營養品，長期下來開銷無法負荷，只好選擇他營養不足飲品代替；不符資格的邊緣戶沒補助，只能從三餐節省，嘉基服務案件有超過千名弱勢者需營養餐食補充。

院長姚維仁說，醫院發起「食在有希望」募款活動，讓社會大眾認捐營養包，每份認捐價800元，可提供7罐營養品、1日餐食補助、1次營養諮詢，需9075份營養包，好食物在希望就 有，醫院預備醫療、營養、復健專業團隊，為服務對象提供長照以外銜接服務，歡迎社會大眾一起跟嘉基做好事，助弱勢族群扭轉「餓」性循環。捐款專線：(05)2765041轉8544至8546或搜尋臉書嘉基愛+1

嘉基員工演罹癌廚師行動劇，述說服務弱勢長照與身心障礙族群，遭遇三餐與營養困境。記者魯永明／攝影
嘉基員工演罹癌廚師行動劇，述說服務弱勢長照與身心障礙族群，遭遇三餐與營養困境。記者魯永明／攝影
嘉基員工演罹癌廚師行動劇，述說服務弱勢長照與身心障礙族群，遭遇三餐與營養困境。記者魯永明／攝影
嘉基員工演罹癌廚師行動劇，述說服務弱勢長照與身心障礙族群，遭遇三餐與營養困境。記者魯永明／攝影

長照 捐款

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