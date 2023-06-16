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中央畫專區種電　雲林憂心衝擊農漁業發展

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣議員李明哲（左）今天在議會質詢時表示，中央想盡一切辦法找地、圈地給光電使用，將衝擊農漁民生計與產業，雲林縣長張麗善（右）表示，她主張一地兩用，希望不要光種電，請中央重新考量能源政策。記者陳雅玲／翻攝
國民黨雲林縣議員李明哲（左）今天在議會質詢時表示，中央想盡一切辦法找地、圈地給光電使用，將衝擊農漁民生計與產業，雲林縣長張麗善（右）表示，她主張一地兩用，希望不要光種電，請中央重新考量能源政策。記者陳雅玲／翻攝

非核家園計畫在2025年達到20GW（10億瓦）太陽光電目標，中央從2015年開始劃設各種專區，放寬土地使用管制，釋出供光電使用，國民黨雲林縣議員李明哲今在議會質詢，中央想盡一切辦法找地、圈地給光電使用，將衝擊農漁民生計與產業，雲林縣長張麗善表示，她主張一地兩用，希望不要光種電，請中央重新考量能源政策。

李明哲質詢指，中央想盡一切辦法找地、圈地給光電使用，雲林縣很小、可以提供的土地不大，很多農田被畫為不利耕作區，淪為種光電板的農地，農業處、建設處更要積極把關，為農民、漁民找生機，真的不行耕作才做光電。

張麗善回應，她主張一地兩用，希望農地不要光種電，中央大力推廣綠能下，有很多太陽能光電業者以極端氣候收入不穩、缺工、物價指數波動為由，遊說農民，確實對農民有吸引力。

她認為中央要達到非核家園目標，巧立名目包括地層下陷區、易淹水地區、不利耕種區等，以符合種電需求，但即使地層下陷、不利耕種，現在技術有機會可以克服，例如離地耕種、土壤固碳等。

張麗善說，綠能政策是中央政策，中央同意民眾、業者申請，地方政府也只能配合，很難做到把關，中央放寬土地使用管制，將農地釋出供光電使用，逐漸偏離國土計畫精神，甚至可能衝擊農漁民生計與產業，影響糧食自給，中央應該要傾聽地方的聲音，她建請中央重新考量能源政策。

張麗善 漁民 種電

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