5年前未清除病媒蚊孳生源挨罰3千 台南2男催繳後繳清

台南登革熱今天再增1例，累計已有6例，市府籲請民眾共同配合防治工作，落實居家環境戶內外孳生源清除，盡速控制及避免疫情擴散。巴姓、蘇姓2男子2018年7月間經防治人員發現積水容器孳生病媒蚊孑孓各挨罰3千元，逾期不履行，經移送行政執行署台南分署催繳後繳清。

台南分署指出，年約60歲巴男5年前東區住家門前，經市府登革熱防治人員發現白色水桶積水孳生病媒蚊孑孓，市府依傳染病防治法裁處3千元，逾期不履行，經衛生局移送分署強制執行。

台南分署表示，今年5月16日分案受理後，執行人員寄發自動繳納通知書，巴男接獲通知後，5月底打電話向執行人員表示，對於本件是否已繳納有疑義，經巴男再向衛生局查證後，即到分署繳清。

無獨有偶，年約44歲蘇男5年前在東區住家，經防治人員發現門口右側水族缸孳生病媒蚊孑孓，遭裁處3千元，逾期不履行，經衛生局移送分署強制執行。

台南分署說，執行人員5月16日收案後，執行人員寄發自動繳納通知書，蘇男接獲通知後，即自動繳清。