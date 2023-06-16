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歸仁321個低收入邊緣家庭 端午節前獲贈物資濟助金

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁321個低收入邊緣家庭端午節前獲贈物資、濟助金。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁321個低收入邊緣家庭端午節前獲贈物資、濟助金。記者周宗禎／翻攝

台南市歸仁區公所整合廟宇、民間善心資源，今天及30日發放民生物資給低收入、邊緣戶，預計321個家庭受惠。區公所感謝善心無名氏捐贈60萬元及達仁外科診所、屏東里港玉賢宮持續10多年義舉。

保西代天府、達仁外科診所捐贈白米、關廟麵及濟助金1千元給低收入戶，屏東里港玉賢宮捐贈白米給邊緣戶。達仁診所每年春節、端午及中秋三節前夕都捐贈濟助金、已持續15年。里港玉賢宮連12年捐贈白米，還有歸仁在地不具名善心人士今年捐60萬元，委託公所購買生活用品及民生物資發放給低收入戶及邊緣戶，因應近期新冠肺炎疫情升溫，這次物資發放提供低收入戶快篩2盒。

區長朱雅宏表示，公所對弱勢與急難陷困家庭除了持續媒合行善團、慈善團體等民間資源，也配合社會局與勞工局就業轉介、推廣兒少發展帳戶等脫貧自立計畫，希望能從根本改善弱勢家庭經濟狀況。感謝本次活動捐贈單位善舉，期望能拋磚引玉，吸引更多人一同加入關懷弱勢的行列，將愛心與正能量傳送到社會各個角落。

台南歸仁321個低收入邊緣家庭端午節前獲贈物資、濟助金。記者周宗禎／翻攝
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台南歸仁321個低收入邊緣家庭端午節前獲贈物資、濟助金。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁321個低收入邊緣家庭端午節前獲贈物資、濟助金。記者周宗禎／翻攝
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台南歸仁321個低收入邊緣家庭端午節前獲贈物資、濟助金。記者周宗禎／翻攝
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