課程免費還能參賽拿獎金 勞發署數位自造競賽6月底截止報名

勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地即將在下個月舉辦數位自造競賽，以「農創松－農場裡的智慧提案」為主題，開放具備基礎「程式設計、產品設計」的高中職生、大專院校生、社會人士、自由工作者、新創團隊、公司報名參加，學員先上免費課程，再參加專屬競賽，有機會拿下高額獎金，即日起到6月底開放線上報名。

南方創客基地今年與嘉義在地的「樂菲園水耕無毒蔬菜農場」合作，導入業界技術團隊資源，由曾任台大、師大、台科大跨域設計研究課程、創次方股份有限公司負責人林凱元擔任競賽總導師，帶領參賽學員進行三大主題跨領域學習，探討農場作業痛點，從主題發想到作品產出，改善優化農場作業型態，實踐友善環境的永續價值。

競賽過程也將在成功大學未來智慧工場舉辦「大咖講座」，7月29日開幕式將由成功大學未來智慧工場執行長蔡妤珮與林凱元進行對談，暢談SDGs永續發展議題，8月15日閉幕式由南台科技大學創新產品設計系劉大琦老師擔綱，邀集成功大學資工系教授蘇文鈺及饗樂纖農品牌負責人張友齊主講，分別從機器人作業系統研究與經營實務構面進行跨領域對談，激盪技術發展與經營應用層面的火花。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，南方創客基地是雲嘉南創客文化的核心空間，提供免費設備輔導青年微型創業，每年均會舉辦主題式競賽活動，鼓勵參賽學員觀察市場需求，結合軟硬體技術、知識解決社會與市場問題，這次競賽報名在月底截止報名，相關資訊可上南方創客基地網站查詢，也可追蹤南方創客基地臉書掌握最新動態。