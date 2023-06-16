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台南開元陸橋將封閉 議員憂成大醫院周邊交通恐更亂

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
成大醫院周遭交通動線不良，市議員蔡筱薇、周嘉韋邀相關單位會勘，要求改善回歸地方的實際需求。圖／蔡筱薇提供
成大醫院周遭交通動線不良，市議員蔡筱薇、周嘉韋邀相關單位會勘，要求改善回歸地方的實際需求。圖／蔡筱薇提供

成大醫院周遭交通動線不良，每逢尖峰時段容易塞車，同時也造成民眾就醫的困擾，台南市議員蔡筱薇、周嘉韋召集相關局處現地會勘，藉由跨單位溝通尋求共識，期盼讓該區域動線可以回歸地方的實際需求，也讓民眾的交通及就醫更便利。

議員表示，成大醫院現有停車格位共450格，但每日醫院的出入人數將近6000人左右，停車量能完全不能負荷而造成外溢效應，而7月即將封路施工的開元陸橋，更可能造成新化、大灣、永康的車流導向，讓本身擁塞的小東路交通亂象更雪上加霜。

周嘉韋表示，成大醫院是南部最大規模大學醫學中心及教學醫院，但長期以來因為交通動線規畫不良，加上小東路的車流量過於龐大，包含腳踏車、機車、汽車、公車等車輛相互搶道，導致民眾就醫不便。

蔡筱薇指出，成大醫院服務量能增加，必然造成周遭的交通壅塞，但該區域現階段路面有太多制式、偏向公務系統思考的規劃，並非考量就醫民眾及成大醫院的實際需求。

交通局強調，未來將規畫汽機車右轉道，並在轉入成大醫院地下停車場入口處劃設黃網線，另外將取消三個路邊停車格位，以便騰出更多空間容納更多車輛通行，同時請警政單位於尖峰時段調度人力於該路口引導車流，未來也將滾動式調整該區域交通狀況，藉以舒緩交通擁塞情況。

成大醫院指出，針對成大醫院場域停車不足的情況，院方透過立法委員林俊憲協助與成功大學三方討論通盤檢討院區、校區能設置停車的場域，感謝兩位議員協助召集台南市政府視察醫院周遭交通情況，期盼結合政府、院方與民意的力量，創造三贏局面。

成大醫院周遭交通動線不良，市議員蔡筱薇、周嘉韋邀相關單位會勘，要求改善回歸地方的實際需求。圖／蔡筱薇提供
成大醫院周遭交通動線不良，市議員蔡筱薇、周嘉韋邀相關單位會勘，要求改善回歸地方的實際需求。圖／蔡筱薇提供
成大醫院周遭交通動線不良，市議員蔡筱薇、周嘉韋邀相關單位會勘，要求改善回歸地方的實際需求。圖／蔡筱薇提供
成大醫院周遭交通動線不良，市議員蔡筱薇、周嘉韋邀相關單位會勘，要求改善回歸地方的實際需求。圖／蔡筱薇提供
成大醫院周遭交通動線不良，市議員蔡筱薇、周嘉韋邀相關單位會勘，要求改善回歸地方的實際需求。圖／蔡筱薇提供
成大醫院周遭交通動線不良，市議員蔡筱薇、周嘉韋邀相關單位會勘，要求改善回歸地方的實際需求。圖／蔡筱薇提供

成大醫院 成功大學

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