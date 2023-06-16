快訊

醫生林禹宏罹血癌又移植肺！兩度與死神擦身而過更想助人

許傑輝小18歲「校花嫩妻」背景起底　密友心疼洩近況

新北市府大門驚傳被潑白漆 上班尖峰嚇壞員工

天候影響國產高梁產量銳減 南市即日起開放天然災害救助申請

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
金門酒廠從去年開始推動國產高梁契作，台南市學甲、鹽水等地種植面積不少，但連續兩年受到天候影響，產量不佳。圖／南市農業局提供
金門酒廠從去年開始推動國產高梁契作，台南市學甲、鹽水等地種植面積不少，但連續兩年受到天候影響，產量不佳。圖／南市農業局提供

金門酒廠去年開始啟動在台契作高梁計畫，去年種植面積達1158公頃，台南地區以學甲、鹽水為主要契作區，今年一期作擴大栽種面積，學甲區種植面積更突破800公頃，全台最多，但又遇上高溫乾旱，農委會公告為天然災害救助地區，每公頃補助2萬8000元，即日起到26日開放受災農民向土地所在地公所申請。

學甲在地農民表示，高梁屬就是耐旱作物，原本3月播種、6月就可收割，但去年下半年開始缺水，到今年5月都還是高溫乾旱，造成「台南八號」高粱出現植株矮化、葉片乾枯黃化的狀況，產量銳減，經過農政單位現勘後，農委會昨日公告南市為高梁農業天然災害現金救助地區。

根據南市農業局統計，台南市今年高梁契作面積約1036公頃，學甲區農會栽種面積居冠有801公頃，鹽水區農會則有120公頃，後壁區農會也有115公頃左右，今年受到天候因素影響，產量明顯減少。

農業局長李建裕表示，這次公告高粱災損每公頃救助每公頃補助2萬8000元，符合資格的農民，從今天起到6月26日止，攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若承租土地者，必須檢附有效「土地委託經營或租賃契約書」，向農地所在地的公所提出申請。

農民 台南 農會

延伸閱讀

台南芒果大出議員質疑不提中國市場 黃偉哲：願採購是好事

2023食育力城市大調查 南市蟬聯「教育與文化面」冠軍

提升職場競爭力 南市勞工局辦三天兩夜研習營特訓開放線上報名

南市高粱乾旱災損 將向中央申請天然災害現金救助

相關新聞

台南開元陸橋將封閉 議員憂成大醫院周邊交通恐更亂

成大醫院周遭交通動線不良，每逢尖峰時段容易塞車，同時也造成民眾就醫的困擾，台南市議員蔡筱薇、周嘉韋召集相關局處現地會勘，...

天候影響國產高梁產量銳減 南市即日起開放天然災害救助申請

金門酒廠去年開始啟動在台契作高梁計畫，去年種植面積達1158公頃，台南地區以學甲、鹽水為主要契作區，今年一期作擴大栽種面...

陳澄波妻子「藏畫」故事戲劇回嘉開演前 編劇導演率先解碼

述說嘉義出生台灣美術巨擘澄波妻子張捷故事的「《藏畫》藉著畫的微光望向山」戲劇，7月8、9日在嘉義市文化局音樂廳公演，文化...

雲153線肇事率高 將增號誌、測速器

雲林縣道153線為通往78號快速公路的要道，尤其每天六輕上、下班時車多且速度快，3日再度發生死亡車禍，肇事率高受關切，縣...

嘉市湖美夜市爆土地違規使用 市府促立即停業

嘉義市重劃區湖子內逾2千坪的湖美夜市上月開幕，400多個攤商人潮爆滿，不過市府認定該處土地分區不符使用規定，要求立即停止...

綠帶新制 農地工廠合法化卡關

經濟部輔導農地工廠合法化，2020年開放臨時工廠可提改善計畫轉為特定工廠，隔年卻公布「特定工廠申請變更編定為特定目的事業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦