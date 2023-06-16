天候影響國產高梁產量銳減 南市即日起開放天然災害救助申請

金門酒廠去年開始啟動在台契作高梁計畫，去年種植面積達1158公頃，台南地區以學甲、鹽水為主要契作區，今年一期作擴大栽種面積，學甲區種植面積更突破800公頃，全台最多，但又遇上高溫乾旱，農委會公告為天然災害救助地區，每公頃補助2萬8000元，即日起到26日開放受災農民向土地所在地公所申請。

學甲在地農民表示，高梁屬就是耐旱作物，原本3月播種、6月就可收割，但去年下半年開始缺水，到今年5月都還是高溫乾旱，造成「台南八號」高粱出現植株矮化、葉片乾枯黃化的狀況，產量銳減，經過農政單位現勘後，農委會昨日公告南市為高梁農業天然災害現金救助地區。

根據南市農業局統計，台南市今年高梁契作面積約1036公頃，學甲區農會栽種面積居冠有801公頃，鹽水區農會則有120公頃，後壁區農會也有115公頃左右，今年受到天候因素影響，產量明顯減少。

農業局長李建裕表示，這次公告高粱災損每公頃救助每公頃補助2萬8000元，符合資格的農民，從今天起到6月26日止，攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若承租土地者，必須檢附有效「土地委託經營或租賃契約書」，向農地所在地的公所提出申請。