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陳澄波妻子「藏畫」故事戲劇回嘉開演前 編劇導演率先解碼
述說嘉義出生台灣美術巨擘澄波妻子張捷故事的「《藏畫》藉著畫的微光望向山」戲劇，7月8、9日在嘉義市文化局音樂廳公演，文化局特別企畫「嘉義在地特色劇場」系列節目，明天下午2點在文化局演講廳，以「一齣什麼樣的戲講了20幾次『嘉義』」為題，邀請編劇施如芳與導演石佩玉來為大家進行解碼。
施如芳以12年功寫「藏畫」，經歷各種不同演出型式版本，直到與飛人集社劇團合作才定案，是如何透過人、偶、影像複合形式來說這個故事？石佩玉是如何透過偶作的介質，來呈現舞台上虛實相間的故事？
嘉市有畫都美譽，陳澄波身處當時時空背景下，背負生為台灣人的使命與對藝術永恆追尋，妻子張捷如何藉「藏畫」手段，讓陳澄波藝術成就得以避過紛亂的年代重見天日，才讓後人得以拼湊窺知陳澄波為人胸襟及創作軌跡。
《藏畫》解碼講座歡迎醒上文化局官網報名參加；「《藏畫》-藉著畫的微光望向山」，將於7月8、9日下午2點30分在文化局音樂廳，演出2場。音樂廳座落位置正巧望向阿里山，對於這齣戲及
現場觀眾具特別意義，邀請喜愛藝術文化的市民朋友，可上OPENTIX售票系統購票進場欣賞。購票連結：https://www.opentix.life/event/1659381636315815936。
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