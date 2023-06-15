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女志工控性騷 陳柏惟道歉影音有玄機 籲男性共成學習成長

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
前立委陳柏惟的道歉影音有聲明稿未提及的內容。圖／翻攝自陳柏惟臉書
前立委陳柏惟的道歉影音有聲明稿未提及的內容。圖／翻攝自陳柏惟臉書

台灣基進前立委陳柏惟遭女志工指控性騷擾，他晚間除了發聲明道歉，也錄下一段影音，直接露臉說明，且影音有聲明稿未提及的內容。他在影音中巧妙的提及他和女志工共同經歷了選舉、罷免和補選，有開心、有悲傷的時光，間接述說兩人曾有併肩作戰的交情。另則是，他還呼籲了男性朋友，「這是我們都必須要學習與成長的」。

陳柏惟未在第一時間接記者電話，但在很短的時間內，就擬出了聲明稿，並穿上白T恤搭上黑西裝錄下影音，顯示出危機處理能力。他在影音中語詞懇切，展現想挽救危機的企圖，面對臉友反而在臉書上喊「加油」他則聲明「我不支持任何幫我鼓勵跟加油的留言，請繼續關心社會上的metoo運動」。

陳柏惟在影音中說，「我們那時經歷了選舉、罷免和補選這段時間，妳一直都是志工團裡的一份子，在志工團裡大家有開心、有悲傷的時光」，但不論時在這個過程裡面，造成她的不舒服，或則是不諒解，他都應該要跟她道歉。

接著，他也略做轉化的，把箭頭指向全體男性說，他要呼籲男性朋友，「在你以為你很幽默、在開玩笑的時候，你或許已經傷害到了對方，這是我們都必須要學習與成長的」似乎讓大家以為，這件事還關係著其他所有男性，且呼籲男性都必須要學習與成長；讓男性聽到這兒，心頭為之一震，以為自己也成了當事人。

影音：https://www.facebook.com/watch/?v=6257753570959592&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=OVEsak&ref=sharing

陳柏惟

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