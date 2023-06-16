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阿里山嘉129落石搶通 地方居民盼建明隧道

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣阿里山鄉嘉129線山美村與茶山村之間被巨大落石阻斷，昨天搶通。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義縣阿里山鄉嘉129線山美村與茶山村之間被巨大落石阻斷，昨天搶通。圖／阿里山鄉公所提供

嘉義山區連日大雨，零星落石不斷，阿里山鄉的鄉道嘉129線山美村和茶山村之間前天崩塌，10多塊巨大落石阻斷路面，多個村落出入受阻，阿里山鄉公所昨初步將落石堆放道路兩側，搶通單個車道，鄉長高瑞芳說，此路段逢大雨必落石，居民盼建明隧道保護安全；縣府表示，全力協助爭取。

縣府建設處長郭良江說，請阿里山鄉公所先照程序提報災害復建，公路總局會到場會勘評估，縣府也會全力協助爭取蓋明隧道，例如縣道169線去年也順利爭取到3座。

高瑞芳說，近期午後山區都下暴雨，除嘉129線落石不斷，另台18線阿里山公路十字路段以上，及縣道169線都屬危險落石路段，建議下大雨時非必要勿上下山。

阿里山鄉嘉129線本來一下雨就容易落石，前天山區下午大雨，4點時山美橋往茶山方向約200公尺處的道路被巨大落石占滿，造成山美、新美及茶山等村落出入受阻，居民直呼「落石真的太頻繁了，怕被砸中」。阿里山鄉公所表示，落石較大全部排除費時，暫時放道路兩側，陸續清除中。

落石 阿里山 瑞芳 暴雨

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10多塊巨石崩落阻阿里山嘉129山美茶山 居民盼建明隧道

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