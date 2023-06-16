聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲153線肇事率高 將增號誌、測速器

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
78快速路通往六輕的雲153線肇事率高，雲林縣長張麗善（左三）率警政和工務人員，專案會勘尋求改善。記者蔡維斌／攝影
78快速路通往六輕的雲153線肇事率高，雲林縣長張麗善（左三）率警政和工務人員，專案會勘尋求改善。記者蔡維斌／攝影

雲林縣道153線為通往78號快速公路的要道，尤其每天六輕上、下班時車多且速度快，3日再度發生死亡車禍，肇事率高受關切，縣長張麗善昨天會同警方、工務單位會勘，決議6處路口設號誌及測速系統，裝設完成之前先增加見警率，並以移動式測速加強取締。

「只有加強開罰單卡有效啦！」雲153線所在地的東勢鄉代副主席吳金福及多位村民說，光東勢新坤村已6人車禍喪生、斷手斷腳的還不算，每天上下班車速如飛，村民想過個馬路心驚膽戰，等很久，才衝過馬路車子馬上又衝過來，不撞才怪。

東勢鄉長張健福、議員蔡永富也說，此路也是通往六輕必經通道，沿線村落無燈號的叉路又多，耕作的農民進出險象環生，改善刻不容緩；議員吳蕙蘭建議，改善路口的視線。

張麗善、縣警局長林故廷、縣府工務處長汪令堯、在地民代等人會勘，張麗善說，153線2017年通車以來死亡車禍9件、有受傷的車禍178件、車損車禍112件，比率偏高，主要肇事原因為駕駛未注意車前狀況。

林故廷說，目前153線沿途17處路口未設紅綠燈，將增設6座，其餘設閃黃燈，同時也研議增設測速系統加強取締；汪令堯指出，路口會加畫黃線禁停區、跳動路面標線。

車禍 張麗善 測速 紅綠燈 六輕

延伸閱讀

影／78快速道路通往六輕肇事率高 將增設更多測速器與燈號

侯友宜和張麗善「友善連線」 共提解決農業難題對策

侯友宜訪雲林大咖均未現身 張麗善說明原因並請別多想

雲林請益有拜訪韓國瑜？侯友宜：以張麗善為主

相關新聞

曾文水庫「飲」憂 集水區水面要種電

供應雲嘉南地區用水的曾文水庫上游傳出要種電，引發民眾憂心光電板若毁損、火燒、清洗，恐汙染水質。台南市議員周奕齊昨指出，曾...

雲153線肇事率高 將增號誌、測速器

雲林縣道153線為通往78號快速公路的要道，尤其每天六輕上、下班時車多且速度快，3日再度發生死亡車禍，肇事率高受關切，縣...

嘉市湖美夜市爆土地違規使用 市府促立即停業

嘉義市重劃區湖子內逾2千坪的湖美夜市上月開幕，400多個攤商人潮爆滿，不過市府認定該處土地分區不符使用規定，要求立即停止...

綠帶新制 農地工廠合法化卡關

經濟部輔導農地工廠合法化，2020年開放臨時工廠可提改善計畫轉為特定工廠，隔年卻公布「特定工廠申請變更編定為特定目的事業...

憂種電汙染…蘭潭叫停 石門禁設

日本近年在河川、湖泊等水體設置不少浮力式光電板，但遭颱風破壞後，也引發汙染水體的討論聲浪。之前桃園曾規畫在埤塘設置光電板...

阿里山嘉129落石搶通 地方居民盼建明隧道

嘉義山區連日大雨，零星落石不斷，阿里山鄉的鄉道嘉129線山美村和茶山村之間前天崩塌，10多塊巨大落石阻斷路面，多個村落出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦