雲153線肇事率高 將增號誌、測速器

雲林縣道153線為通往78號快速公路的要道，尤其每天六輕上、下班時車多且速度快，3日再度發生死亡車禍，肇事率高受關切，縣長張麗善昨天會同警方、工務單位會勘，決議6處路口設號誌及測速系統，裝設完成之前先增加見警率，並以移動式測速加強取締。

「只有加強開罰單卡有效啦！」雲153線所在地的東勢鄉代副主席吳金福及多位村民說，光東勢新坤村已6人車禍喪生、斷手斷腳的還不算，每天上下班車速如飛，村民想過個馬路心驚膽戰，等很久，才衝過馬路車子馬上又衝過來，不撞才怪。

東勢鄉長張健福、議員蔡永富也說，此路也是通往六輕必經通道，沿線村落無燈號的叉路又多，耕作的農民進出險象環生，改善刻不容緩；議員吳蕙蘭建議，改善路口的視線。

張麗善、縣警局長林故廷、縣府工務處長汪令堯、在地民代等人會勘，張麗善說，153線2017年通車以來死亡車禍9件、有受傷的車禍178件、車損車禍112件，比率偏高，主要肇事原因為駕駛未注意車前狀況。

林故廷說，目前153線沿途17處路口未設紅綠燈，將增設6座，其餘設閃黃燈，同時也研議增設測速系統加強取締；汪令堯指出，路口會加畫黃線禁停區、跳動路面標線。