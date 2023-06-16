聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾文水庫「飲」憂 集水區水面要種電

聯合報／ 記者吳淑玲修瑞瑩呂慧瑜／連線報導
水庫種電引發民眾疑慮，支持反對意見分歧。圖為阿公店水庫水上型光電站。 圖／能源局提供
水庫種電引發民眾疑慮，支持反對意見分歧。圖為阿公店水庫水上型光電站。 圖／能源局提供

供應雲嘉南地區用水的曾文水庫上游傳出要種電，引發民眾憂心光電板若毁損、火燒、清洗，恐汙染水質。台南市議員周奕齊昨指出，曾文水庫上游要種電，市民竟不知情，若發生意外造成有害物質汙染水質，民眾用水安全堪慮；市長黃偉哲昨也稱不知情，會向經濟部反映。主辦此工程的嘉縣政府經發處長江振瑋表示，光電板沒有毒，不必過於恐慌。但此說法遭學者打臉。

南水局2020年在曾文水庫上游集水區的嘉義大埔鄉，畫設24.6公頃光電專區，鄉公所申請獲准設置「浮力式光電系統」，契約總發電量19.8MW，專區24.6公頃，去年已完成招商，正在走行政流程，尚未施工。

周奕齊說，這項光電工程「暗暗來」，台南人都不知道，日前業者開說明會引發當地居民反對，他認為政府發展綠電要找適合地點，水庫供應民生用水，是非常重要的設施，若發生火災造成光電板有害物質汙染水體、無法供水，誰能負責?

曾文水庫上游種電一事，台南市議員周奕齊（右）在議會質詢，要求市長黃偉哲去了解及反對。記者吳淑玲／攝影
曾文水庫上游種電一事，台南市議員周奕齊（右）在議會質詢，要求市長黃偉哲去了解及反對。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲說，雖然國內外都有水庫架設光電板案例，但目前民眾可能還是很難接受，他會盡快向中央了解，也會要求相關單位提出有效的預防機制，最重要是不能影響水庫的水質。嘉縣府經發處長江振瑋說，此案是大埔鄉公所的公共造產，未來擬收發電回饋金，但光電板沒有毒，民眾不須過於恐慌，未來還要送經濟部能源局審核。

成大材料科學及工程學系特聘教授洪飛義表示，光電板很毒，任意堆置會汙染環境，「很簡單，把光電板丟進水族箱裡，魚群一定死光光」，他不懂為何有人會主張光電板沒有毒。

他說，光電板是把鉛粉塗在多晶矽上，再包上玻璃與鋁框，品質良莠不一，不論架設何處，都不能保證不會汙染，雨水下在光電板，可能造成有毒物質外洩；若品質不佳，用一段時間也可能汙染滲漏，所以在水庫設浮力式光電板，確有汙染民生用水之虞。

曾文水庫 水質 黃偉哲 種電

延伸閱讀

曾文水庫蓋浮力太陽能光電場 嘉縣府：光電板沒毒勿恐慌

台南白河山區「生不如死」 議員提1胎補助百萬

解決長年水患沉痾 黃偉哲視察崁腳抽水站防汛運作

本土登革熱今再新增2例 已累積5病例

相關新聞

曾文水庫「飲」憂 集水區水面要種電

供應雲嘉南地區用水的曾文水庫上游傳出要種電，引發民眾憂心光電板若毁損、火燒、清洗，恐汙染水質。台南市議員周奕齊昨指出，曾...

綠帶新制 農地工廠合法化卡關

經濟部輔導農地工廠合法化，2020年開放臨時工廠可提改善計畫轉為特定工廠，隔年卻公布「特定工廠申請變更編定為特定目的事業...

憂種電汙染…蘭潭叫停 石門禁設

日本近年在河川、湖泊等水體設置不少浮力式光電板，但遭颱風破壞後，也引發汙染水體的討論聲浪。之前桃園曾規畫在埤塘設置光電板...

阿里山嘉129落石搶通 地方居民盼建明隧道

嘉義山區連日大雨，零星落石不斷，阿里山鄉的鄉道嘉129線山美村和茶山村之間前天崩塌，10多塊巨大落石阻斷路面，多個村落出...

曾文水庫蓋浮力太陽能光電場 嘉縣府：光電板沒毒勿恐慌

嘉義縣大埔鄉情人公園上游曾文水庫水面上將設置24.6公頃，契約總發電量為19.8MW的浮力式太陽光電發電系統工程，上周9...

台南白河山區「生不如死」 議員提1胎補助百萬

台南市議員張世賢今在議會質詢，白河區人口流失嚴重，鄉下連一個小孩都看不到，死亡率比出生率還高，建議市府要下重藥，現行生育...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦