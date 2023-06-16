嘉市湖美夜市爆土地違規使用 市府促立即停業

嘉義市重劃區湖子內逾2千坪的湖美夜市上月開幕，400多個攤商人潮爆滿，不過市府認定該處土地分區不符使用規定，要求立即停止營業；夜市柯姓業者說，盼輔導納管合法化。市府表示，多次告知地目不符要調整經營方向，經現勘確認違規，將開罰最低6萬元罰鍰。

市府建設處指出，湖美夜市形式屬於攤販集中場，但土地為休閒專用區不能做此用途，若以休專區可申請建照，蓋建築做為零售業，也可另尋商業區土地或公共設施保留地，才能做攤販集中場。

湖美夜市的鄭姓業者抱怨說，他和購地股東投資逾千萬元整地施設，許多外地攤商開心能回鄉營業，響應市長帶動湖子內繁榮發展，不過當初申設夜市時市府沒有單一窗口，他找相關單位逐一詢問無法獲滿意答覆，希望市府訂自治條例納管合法；至於是否易地營業，鄭說，會召集攤販開會討論。

建設處指出，去年8月鄭姓業者來函詢問如何申請攤販集中場，同月底就回函，至今都沒收到業者送件，今年3月市府主動邀業者前來說明休閒專用區不得經營攤販集中場，4月28日勘查現場時也再重申要調整經營方向；夜市5月19日開業，市府現勘確認違規使用，同月26日告知應立即停業、另找合法地點經營，都善盡與業者溝通並輔導了解相關規定。