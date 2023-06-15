聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾文水庫蓋浮力太陽能光電場 嘉縣府：光電板沒毒勿恐慌
嘉義縣大埔鄉情人公園上游曾文水庫水面上將設置24.6公頃，契約總發電量為19.8MW的浮力式太陽光電發電系統工程，上周9日辦地方公聽會，民眾憂日久毁損及清洗恐汙染水質疑慮；嘉縣府經發處長江振瑋強調，光電板沒有毒，不需過於恐慌，將送經濟部能源局審核。
江振瑋表示，已請業者開公聽會，也正向縣府申請地方同意函，光電場是大埔鄉公所對外經營的公共造產，未來擬收發電回饋金，還在會辦中，後續將由能源局審核。
南水局指出，大埔鄉公所於「曾文水庫太陽光電發電系統設置專區」招商辦理「曾文水庫浮力式太陽光電發電系統計畫」，契約總發電量為19.8MW，光電專區面積24.6公頃，公所已完成招商，廠商辦理行政程序中，現場還未施工。
大埔鄉長吳明勳表示，2020年已請專家學者等單位做可行性評估完成，去年公所以公共造產完成召商，現階段是業者向縣府請照過程，及業者自辦地方說明會，要讓民眾了解施工，過程有疑問大家可以提出來討論，針對汙染疑慮部分，建議業者提供無毒測試資料報告。
另，嘉義市蘭潭水庫2018年時，台電與台水公司計畫設置水面型太陽光電設施，覆蓋面積約2.3公頃，約占水庫面積80.6公頃的2.85%，引起民代及市民強烈反彈，擔心太陽光電設施破壞自然景觀及金屬液體滲漏汙染水源。
水公司第五區管理處表示，民眾疑慮未消除，停止在蘭潭設置光電板。台電指出，此案是水公司計畫，由台電代辦，未定案，不會貿然施工；光電板是鋪在水上浮台，僅浮台接觸到水，相關設施與裝置都照國家認證標準執行，不會汙染水源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言