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曾文水庫蓋浮力太陽能光電場 嘉縣府：光電板沒毒勿恐慌

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡魯永明／嘉義即時報導
嘉縣大埔鄉情人公園上游曾文水庫水面上，將設置24.6公頃的浮力式太陽光電場。圖／民眾提供
嘉縣大埔鄉情人公園上游曾文水庫水面上，將設置24.6公頃的浮力式太陽光電場。圖／民眾提供

嘉義縣大埔鄉情人公園上游曾文水庫水面上將設置24.6公頃，契約總發電量為19.8MW的浮力式太陽光電發電系統工程，上周9日辦地方公聽會，民眾憂日久毁損及清洗恐汙染水質疑慮；嘉縣府經發處長江振瑋強調，光電板沒有毒，不需過於恐慌，將送經濟部能源局審核。

江振瑋表示，已請業者開公聽會，也正向縣府申請地方同意函，光電場是大埔鄉公所對外經營的公共造產，未來擬收發電回饋金，還在會辦中，後續將由能源局審核。

南水局指出，大埔鄉公所於「曾文水庫太陽光電發電系統設置專區」招商辦理「曾文水庫浮力式太陽光電發電系統計畫」，契約總發電量為19.8MW，光電專區面積24.6公頃，公所已完成招商，廠商辦理行政程序中，現場還未施工。

大埔鄉長吳明勳表示，2020年已請專家學者等單位做可行性評估完成，去年公所以公共造產完成召商，現階段是業者向縣府請照過程，及業者自辦地方說明會，要讓民眾了解施工，過程有疑問大家可以提出來討論，針對汙染疑慮部分，建議業者提供無毒測試資料報告。

另，嘉義市蘭潭水庫2018年時，台電與台水公司計畫設置水面型太陽光電設施，覆蓋面積約2.3公頃，約占水庫面積80.6公頃的2.85%，引起民代及市民強烈反彈，擔心太陽光電設施破壞自然景觀及金屬液體滲漏汙染水源。

水公司第五區管理處表示，民眾疑慮未消除，停止在蘭潭設置光電板。台電指出，此案是水公司計畫，由台電代辦，未定案，不會貿然施工；光電板是鋪在水上浮台，僅浮台接觸到水，相關設施與裝置都照國家認證標準執行，不會汙染水源。

曾文水庫 大埔 台電 水質

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