解決長年水患沉痾 黃偉哲視察崁腳抽水站防汛運作

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
崁腳抽水站設置3台豎軸式抽水機、迴轉式撈污機等設備等。三台抽水機一同發動，每秒可抽取9噸水。記者李文德／攝影
崁腳抽水站設置3台豎軸式抽水機、迴轉式撈污機等設備等。三台抽水機一同發動，每秒可抽取9噸水。記者李文德／攝影

台南三爺溪流域過去常因排水困難，每逢颱風豪雨淹水。其中鄰近中華醫事科技大學附近地勢較為低漥，2018年8月23日的強降雨更讓校園內超過100輛汽車泡湯。於是市府規劃建置崁腳抽水站，中華醫事科大也無償捐出200平方公尺。如今抽水站順利竣工，今天台南市長黃偉哲到場視察防汛運作情形。

市府水利局指出，為改善當地長期水患沉痾，崁腳抽水站設置3台豎軸式抽水機、迴轉式撈污機等設備。三台抽水機一同發動，每秒可抽取9噸水。一旦強降雨致使該地無法順利將雨水流入三爺溪流域，此抽水站就會發揮作用，將水抽進調節池，待三爺溪水位較低，就能將調節池內的水排出。

市長黃偉哲表示，不管是學生以及當地的居民，相信有這個抽水站能夠紓解三爺溪水流入校園或住家的機會。因為建置崁腳抽水站，也加速三爺溪治理工程的腳步。

中華醫事科大孫逸民校長說，過去因為地勢較低的關係，每每遇到強降雨就會排水不易。甚至18年的豪大雨，讓校園內超過100輛汽車泡在水裡，水位及腰。如今讓三爺溪的治水防洪更加周全，過往的擔憂得以解決。

台南市長黃偉哲（圖中）今下午前往崁腳抽水站視察防汛整備情形。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲（圖中）今下午前往崁腳抽水站視察防汛整備情形。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲（圖中）今下午前往崁腳抽水站視察防汛整備情形。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲（圖中）今下午前往崁腳抽水站視察防汛整備情形。記者李文德／攝影

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