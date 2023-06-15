解決長年水患沉痾 黃偉哲視察崁腳抽水站防汛運作
台南三爺溪流域過去常因排水困難，每逢颱風豪雨就淹水。其中鄰近中華醫事科技大學附近地勢較為低漥，2018年8月23日的強降雨更讓校園內超過100輛汽車泡湯。於是市府規劃建置崁腳抽水站，中華醫事科大也無償捐出200平方公尺。如今抽水站順利竣工，今天台南市長黃偉哲到場視察防汛運作情形。
市府水利局指出，為改善當地長期水患沉痾，崁腳抽水站設置3台豎軸式抽水機、迴轉式撈污機等設備。三台抽水機一同發動，每秒可抽取9噸水。一旦強降雨致使該地無法順利將雨水流入三爺溪流域，此抽水站就會發揮作用，將水抽進調節池，待三爺溪水位較低，就能將調節池內的水排出。
市長黃偉哲表示，不管是學生以及當地的居民，相信有這個抽水站能夠紓解三爺溪水流入校園或住家的機會。因為建置崁腳抽水站，也加速三爺溪治理工程的腳步。
中華醫事科大孫逸民校長說，過去因為地勢較低的關係，每每遇到強降雨就會排水不易。甚至18年的豪大雨，讓校園內超過100輛汽車泡在水裡，水位及腰。如今讓三爺溪的治水防洪更加周全，過往的擔憂得以解決。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言