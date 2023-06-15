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高中自主學習成果發表 主題從Podcast到側空翻

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中今天舉辦高二學生自主學習成果發表會，展現學生學習成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中今天舉辦高二學生自主學習成果發表會，展現學生學習成果。記者鄭惠仁／攝影

108新科剛實施後，自主學習已成申請大學重要參考項目，台南市家齊高中今天舉辦高二學生自主學習成果發表，學生以簡報、短講方式，分享主題設定、規畫學習進度、困難挑戰與反思。發表主題多元，呈現學生從生活中發現問題，探索自己感興趣的事物。

家齊學生發表的主題橫跨多元領域，有側空翻、AI人臉辨識、Podcast節目製作、水交社實境解謎、白內障與水晶體實驗、推理小說創作等。為擴大校際觀摩效益，特別邀請台南女中師生到校交流，由南女學生楊茹涵以「疫無反顧，抗冠有路」之中醫藥材研究，讓現場觀摩的學生得以探索各領域各類主題發展的可能性。

家齊高中表示，「自主學習」是108課綱的重要內涵，主要讓學生自己決定有興趣的主題，規畫學習進度，並在最後彙編成果，進行學習歷程的反思。

今天共有7組學生發表成果，其中，翁千瑜、李芃妤的「空服人員的基本認知Get!」已榮獲2023高雄教育節第四屆自主學習年會優選。她們表示，因兒時坐飛機的經驗，好奇空服員這項職業，因此透過資料蒐集與空服員的線上訪談，進一步了解空服員的工作內容，也做未來職涯探索。

曾宇晨的自主學習主題是「側空翻」，他說，在自主學習中，找到自己很喜歡做的事，在練習各式側空翻的過程，得以觀察自己身體的變化，進而懂得自我鼓勵、增加自信，未來，還想挑戰加入競技啦啦隊。

台南市家齊高中今天舉辦高二學生自主學習成果發表會，展現學生學習成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中今天舉辦高二學生自主學習成果發表會，展現學生學習成果。記者鄭惠仁／攝影

自主學習 空服員 台南

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