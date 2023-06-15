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虎尾糖廠舊診所停用多年 年底翻新脫胎換骨見客

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣虎尾糖廠舊診所是昔日虎尾地區第一個醫療機構，其暫停使用多年，目前台糖公司正積極修復，預計年底完工後公開招商，未來會開放民眾參訪。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠舊診所是昔日虎尾地區第一個醫療機構，其暫停使用多年，目前台糖公司正積極修復，預計年底完工後公開招商，未來會開放民眾參訪。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾糖廠是國內唯二還有在製糖的糖廠，其中舊診所是昔日虎尾地區第一個醫療機構，但隨時代演進結束營業，該空間後來出租給民間經營，部分屋瓦及內外牆卻遭拆除，地方展開「贖身行動」並爭取列為歷史建築，2006年順利登錄縣定古蹟，暫停使用17年後，台糖公司投入2800萬元修復再利用，預計年底完工，將公開招租作為開放空間。

台糖公司雲嘉區處長林明峯表示，台糖舊診所建於日治時期，當時稱為醫療室，二戰後改名糖廠附屬醫院，曾是40、50年代台糖員工眷屬醫院，不過因外界診所引進西藥，舊診所被取而代之。

台糖舊診所建築是由英國人設計，融合東、西洋的建築風格，引人注目，其最大特色是屋頂設置一座雙層通風塔樓。根據文獻推測，該棟建物約於1937年落成，白色外觀加上內部的木造結構，空氣中隱約飄散木頭氣味，時代的韻味仍存在著。

台糖在2006年7月曾將舊診所中央塔樓區，及左側空間租給民間業者經營，但承租人卻將中央塔樓區、左側的舊洗衣部、理髮部、圖書室及婦女會教室等空間的部分屋瓦和內、外牆拆除，幾經公私部門合力推動文化資產保存，終於解除營業行為，並登錄為縣定古蹟。

虎尾糖廠向文化部文資局提案，申請歷史建築修復再利用工程計畫，獲補助840萬元，加上自籌款1960萬元，歷時2年施工修繕，保留既有結構、原貌重建，並加強耐震能力，年底即將完工。

林明峯說，目前規畫採預約方式開放民眾參觀導覽，另容許空間作為糖業文化創意品展售、餐飲、休閒及文教類等活動空間使用，完工後會公開招商，評選與在地文化有連結的事業體進駐，與古建築一起訴說糖業文化。

有民眾常在附近運動，認為該建築很有歷史感，不妨可以向最近剛到台南插旗的宮原眼科招手，期待也能來雲林拓點，提振虎尾觀光，帶動人潮。

台糖公司雲嘉區處長林明峯（右二）、副處長林榮四（左二）等人現勘虎尾糖廠舊診所內部空間。記者陳苡葳／攝影
台糖公司雲嘉區處長林明峯（右二）、副處長林榮四（左二）等人現勘虎尾糖廠舊診所內部空間。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠舊診所是木造結構的日式建築，空氣中飄散著木頭氣味，頗具時代感。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾糖廠舊診所是木造結構的日式建築，空氣中飄散著木頭氣味，頗具時代感。記者陳苡葳／攝影

歷史建築 雲林 文化資產 日治時期

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