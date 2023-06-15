曾文、南化水庫蓄水攀升 嘉南2期稻6月21日開灌

中央社／ 台南15日電

鋒面影響，台南持續降雨，水情燈號已調整為減壓供水的黃燈，南化水庫蓄水率今天回升至5成，曾文及烏山頭水庫蓄水總量逾1億公噸，嘉南灌區2期稻作第1、第2組預定6月21日開灌。

水利署南區水資源局今天下午最新水情資訊顯示，以灌溉為主的曾文水庫有效蓄水量6818萬公噸，蓄水率13.45%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量4479萬公噸，蓄水率50.05%。

曾文水庫蓄水率原本跌破7%，集水區降雨補水後，蓄水率回升至雙位數，連同烏山頭水庫有效蓄水總量逾1億公噸。近5天進水量約1100萬公噸。

南化水庫今年自3月18日後，蓄水率重回5成，最低點是5月19日的17.56%，靠著梅雨鋒面與對流雲系影響，蓄水逐步攀升，加上甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水，近5天進水量約750萬公噸。

目前，台南水情燈號已調整為減壓供水的黃燈，曾文、南化2座主要水庫近5天進水總量逾1800萬公噸，以台南用水每天100萬公噸計算，可供水18天。

南水局今天告訴中央社記者，嘉南灌區2期稻作第1、第2組預定6月21日開灌，總面積約1萬2400公頃，計畫用水總量約1億4500萬公噸。

眼見台南主要水庫蓄水率逐步攀升，水情趨於樂觀，南水局人員不禁鬆了一口氣，言談間也有了笑意，未來2天降雨機率高，南水局期待挹注水庫更多蓄水。

南化水庫 曾文水庫 台南

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