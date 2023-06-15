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上月才剛開幕…嘉義湖美夜市用地不符都計法 市府將開罰
嘉義市新興社區湖子內的「湖美夜市」 上月風光開幕，總統參選人柯文哲昨晚也去逛，夜市被市府認定用地地目休閒專業區，不符都市計畫法土地分區使用規定，要求業者另覓合法地點，還會面臨處罰，引發議論；攤商及民眾說，夜市管理應一視同仁，市區另有3家大型夜市也在營業。
民眾說，市區除知名的文化路觀光夜市，天天營業，還有家樂福旁的夜市、彌陀路夜市，彌陀路夜市也是周三、周五營業，為何彌陀夜市可以設置，湖美夜市不可？湖美夜市經營業者希望市府輔導納管合法化。
市府建設處說，目前沒有縣市針對夜市訂自治條例，市府未針對俗稱「夜市、商展」的移動式攤販集中場訂自治條例，依經濟部指示管理，夜市只能在都計區土地分區使用的商業區、公共設施保留地營業，夜市土地編定屬休閒專業區，3種休閒專區可以設置的用途設施，採列舉規定，包括旅館、餐飲、醫療保健服務、批發百貨、運輸服務、健康防老園區等10多項，未包含攤販集中場。
市區彌陀路夜市用地分區使用，屬公共設施保留地，符合規定，文化路夜市是固定攤商，與位在家樂福旁的夜市，在經濟部規定前有其設置時空歷史背景，其他縣市針對類似湖美夜市用地不符情形，縣市府也依法辦理。都發處說，依都計法違反用地分區使用裁罰最少6萬元罰鍰。
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