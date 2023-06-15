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送愛到山脊 台南山區弱勢長輩健檢、義剪、聽衛教

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新永安電視、米蘭髮型、新樓醫院台南山區服務弱勢長輩。記者周宗禎／翻攝
新永安電視、米蘭髮型、新樓醫院台南山區服務弱勢長輩。記者周宗禎／翻攝

台灣數位光訊科技集團新永安有線電視今天舉辦「送愛到山脊」活動，結合米蘭時尚髮型、新樓醫院、智齡科技前往左鎮公舘社區，提供系列健康檢測、義剪、衛教服務偏鄉長者，協助40多名交通不便長者了解更多健康資訊、自己的狀況，剪個美美清爽的髮型。

新永安副總陳素雯說，很多同仁看到長輩就像自己的親人，樂在其中，而連續好幾年一同前進山區的志工們也都是用大愛精神來為長輩衛教義剪，希望社會各界以及為人子女、有時間也能多多關心自家父母或是偏鄉獨居長者。

陳素雯說，有鑑偏鄉長輩多獨居，為協助子女關懷長輩身體指數，特別與智齡科技合作，每天量測血壓、血氧指數，就可透過新永安數位機上盒紀錄並讓子女查詢，讓外地子女能夠更放心拚事業。新永安也提供低收入戶收視費免費及網路費用半價服務，符合資格的可多申請使用。

新永安表示，民國98年起開始舉辦送愛到山脊活動，超過15場送愛到山脊活動，也累計服務近1千名偏鄉長者。

新永安電視、米蘭髮型、新樓醫院台南山區服務弱勢長輩。記者周宗禎／翻攝
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