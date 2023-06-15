嘉縣水上鄉有殯葬業者捐百萬 提升社福入公益慈善專戶

嘉義縣水上鄉在地殯葬企業富貴山庄事業有限公司，因設立台灣首座白色巴洛克式塔位墓園聞名。董事長邱裕荃昨捐助水上鄉公所公益慈善專戶100萬元，將用於改善社區福利和救助弱勢族群，盼拋磚引玉讓更多人響應公益。

鄉長林緗亭說，富貴山庄事業有限公司挹注資源於改善偏鄉地區交通、長輩照護及鼓勵學童教育，捐款將用於水上鄉幸福巴士，提供忠和國中、忠和國小、義興國小及成功國小獎助學金，以及成立村里急難救助金等，也回饋在地照顧忠和村65歲以上民眾健康。