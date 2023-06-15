2023食育力城市大調查 南市蟬聯「教育與文化面」冠軍

去年食育力城市大調查，台南市榮獲「教育與文化面」冠軍，今年再次蟬聯全國第一，市長黃偉哲表示，能拿到好成績，顯示近年推動多項飲食與營養教育方案獲肯定，將持續為孩子們的健康飲食把關。

台南市教育局表示，在《食力》2023年食育力城市大調查中，「教育與文化構面」有11項指標，包含校園營養師進用、食農教育推動情形、專題網站設置、參與民間單位所辦理之相關競賽，競賽包含潔牙微電影觀摩、參與午餐大賽獲獎情形以及參與食育教師報名件數等。此調查報告對於南市多年來結合民間團體、公部門推廣食農教育表示肯定。

教育局說，南市近3年增聘22名校園營養師，目前有78人，平日把關校園食安、午餐品質、營養均衡等，為鼓勵營養師平日辛勞，去年推動績優考核及專業成長支持團隊方案，更將「營養教育」推廣列為重要目標，希望逐步全面推動校園營養教育，讓孩子學會健康飲食、聰明選擇。

教育局長鄭新輝指出，校園食安及營養教育推動是市府重大政策，除了落實建立食安督導機制外，更積極推動扎根正確營養教育觀念，包含推動「餐前5分鐘」營養教育方案，由營養師自製超過百部的營養教育短片，以及結合大專院校資源辦理校園巡迴闖關及假日食育營；整合學校食農校本課程，推出月月有主題的食農遊學體驗營；辦理健康知識大挑戰、辦理學校午餐廚藝競賽等，透過多元有趣的活動深化扎根校園健康觀念。

教育局表示，相關食農教育與餐前5分鐘飲食營養教育資源，包含影片、懶人包海報、主題小測驗及營養師撰寫的食材專欄與學校餐單等，皆分享於「台南市學校午餐教育資訊網站」(https://lunch.tn.edu.tw/)，歡迎親子共學，共享健康。