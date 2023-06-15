南市府大官被控曖昧人妻 黃偉哲：請議員提供資料查辦

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聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府某局處官員被爆匿名傳訊給女員工「抱一下、想不想我」 涉性騷。圖／取自爆料公社
台南市府某局處官員被爆匿名傳訊給女員工「抱一下、想不想我」 涉性騷。圖／取自爆料公社

有人夫爆料不恥台南市某局處官員騷擾行為，指該已婚官員，傳訊給擔任雇員的太太說「可以抱一下多好」等曖昧訊息，還會單獨將太太叫進辦公室內，他詢問時對方竟說「開玩笑、對女同事都這樣」，為了不讓有更多人被害，氣得決定曝光他的狼行。市議員曾之婕上午在議會也提出質詢，市長黃偉哲表示請議員提供資訊，不會有任何耽擱和拖延，會依規定啟動性平調查。

據指出，當事人老公在爆料公社指出，去年4月份意外發現在台南市府擔任雇員的太太手機內有匿名曖昧訊息，內容包括「可以抱一下多好」、「有想妳，越晚越想」等，人夫氣炸追問之下，太太才坦承是局處長官，因為擔心影響工作跟名譽，所以才不敢聲張。

該名人夫不滿「不恥的騷擾行為！」去年發現時詢問老婆對方是誰，為何聊天內容有「想妳，越晚越想」、「現在好想抱一下」。結果太太不交代對方是誰，因觀察內容還有談到公事，斷定是他的同事，太太說這個人她不敢得罪，當下真的氣炸了，

「意思這個人是大官就對了」，但進一步詢問太太還不說是哪位大官，最後他以離婚威脅，太太才說是局裡某位要職的官員，後來他找時間聯繫對方，約出來了解一下，結果對方說「只是公事上的聊天」；他曾向該名官員的長官反應但最後不了了之。

為何1年多後現在才想爆料，人夫說因最近性騷案件頻傳，思考後也和太太討論，對方一定也會對其他女性這樣騷擾，如果其他女生默默吞下去，受害者心裡一定很難過，如果先生發現無法忍受導致離婚，這又是另一個嚴重的後果，所以才想爆料。他強調，對加害者不能容忍，為什麼委屈的是被害者，所以事隔1年多仍決定爆出來。

台南市府某局處官員被爆匿名傳訊給女員工「抱一下、想不想我」 涉性騷。圖／取自爆料公社
台南市府某局處官員被爆匿名傳訊給女員工「抱一下、想不想我」 涉性騷。圖／取自爆料公社
台南市長黃偉哲（左）對於某局處官員被爆料傳曖昧訊息給女雇員涉騷擾表示會立即展開調查。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）對於某局處官員被爆料傳曖昧訊息給女雇員涉騷擾表示會立即展開調查。記者吳淑玲／攝影

爆料公社

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