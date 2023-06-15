南市府大官被控曖昧人妻 黃偉哲：請議員提供資料查辦
有人夫爆料不恥台南市某局處官員騷擾行為，指該已婚官員，傳訊給擔任雇員的太太說「可以抱一下多好」等曖昧訊息，還會單獨將太太叫進辦公室內，他詢問時對方竟說「開玩笑、對女同事都這樣」，為了不讓有更多人被害，氣得決定曝光他的狼行。市議員曾之婕上午在議會也提出質詢，市長黃偉哲表示請議員提供資訊，不會有任何耽擱和拖延，會依規定啟動性平調查。
據指出，當事人老公在爆料公社指出，去年4月份意外發現在台南市府擔任雇員的太太手機內有匿名曖昧訊息，內容包括「可以抱一下多好」、「有想妳，越晚越想」等，人夫氣炸追問之下，太太才坦承是局處長官，因為擔心影響工作跟名譽，所以才不敢聲張。
該名人夫不滿「不恥的騷擾行為！」去年發現時詢問老婆對方是誰，為何聊天內容有「想妳，越晚越想」、「現在好想抱一下」。結果太太不交代對方是誰，因觀察內容還有談到公事，斷定是他的同事，太太說這個人她不敢得罪，當下真的氣炸了，
「意思這個人是大官就對了」，但進一步詢問太太還不說是哪位大官，最後他以離婚威脅，太太才說是局裡某位要職的官員，後來他找時間聯繫對方，約出來了解一下，結果對方說「只是公事上的聊天」；他曾向該名官員的長官反應但最後不了了之。
為何1年多後現在才想爆料，人夫說因最近性騷案件頻傳，思考後也和太太討論，對方一定也會對其他女性這樣騷擾，如果其他女生默默吞下去，受害者心裡一定很難過，如果先生發現無法忍受導致離婚，這又是另一個嚴重的後果，所以才想爆料。他強調，對加害者不能容忍，為什麼委屈的是被害者，所以事隔1年多仍決定爆出來。
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