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嘉縣150家工廠申請臨登 受限1.5公尺綠帶無法合法

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣許多工廠與農地緊鄰，未保留1.5公尺隔離綠帶，依新法規無法申請用地變更。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣許多工廠與農地緊鄰，未保留1.5公尺隔離綠帶，依新法規無法申請用地變更。記者呂慧瑜／攝影

政府輔導農地工廠合法化，2020年開放臨時工廠可提改善計畫轉為特定工廠，吸引嘉義縣150間工廠申請納管為臨時工廠，紛紛投錢提出消防、環保改善計畫，審查辦法卻在隔年新增應設1.5公尺隔離綠帶規定，導致許多工廠不符合資格，無法申請用地變更成為合法工廠。

農委會為管理及保護農地，提出特定工廠申請面積未達2公頃者，應留設寬度至少1.5公尺隔離綠帶或設施，且面積不少於申請面積30%；申請面積達2公頃，未達5公頃者，則依審議規範檢討。

縣府農業處長許彰敏說，隔離綠帶主要為保護農地，若考量汙染問題，則需視汙染源種類才能確認是否足夠隔離，當初設置1.5公尺可能是政策上考量，希望工廠和臨地保持緩衝距離，會將地方問題向中央提出討論。

縣府經發處長江振瑋說，工廠提出納管或送改善計畫後，接著就要進行特定工廠土地變更編定，但因特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法在2021年公布實施，跟特定工廠登記辦法約有1年落差，很多工廠被卡到類似問題。

工廠業者表示，政府美其名要非法轉為合法，讓臨時登記工廠轉為特定工廠登記，吸引工廠申請臨時登記後，隔年又新增法規限制，規定工廠周圍要有1.5公尺隔離綠帶，否則無法登記成為合法特定工廠，根本就在欺騙大家。

「這跟騙婚一樣！」議員楊秀琴痛批，政策一改再改，工廠改善計畫已花上百萬元，為符合1.5公尺隔離綠帶要求，恐要拆廠房、縮減面積，到時消防計畫又要再重來，現在把工廠騙出來臨時登記，接受納管每月繳錢給政府，還不讓工廠合法登記。

議長張明達也說，新法令頒布應保留1.5公尺隔離綠帶，農委會政策方向是正確的，但在新法令頒布前的舊有工廠，廠房早就已經建好，消防計畫也都完成，不應將新法令溯及既往。

嘉義縣許多工廠與農地緊鄰，未保留1.5公尺隔離綠帶，依新法規無法申請用地變更。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣許多工廠與農地緊鄰，未保留1.5公尺隔離綠帶，依新法規無法申請用地變更。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣許多工廠與農地緊鄰，未保留1.5公尺隔離綠帶，依新法規無法申請用地變更。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣許多工廠與農地緊鄰，未保留1.5公尺隔離綠帶，依新法規無法申請用地變更。記者呂慧瑜／攝影

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