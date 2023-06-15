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曾文水庫種電 議員批：影響台南用水安全卻連市長被隱瞞

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員周奕齊在議會質詢對於曾文水庫種電一事，要求市長黃偉哲去了解及反對。記者吳淑玲／攝影
台南市議員周奕齊在議會質詢對於曾文水庫種電一事，要求市長黃偉哲去了解及反對。記者吳淑玲／攝影

台南市議員周奕齊上午在議會質詢提出，曾文水庫上游要種電，關係到全台南市的用水安全，但台南市民都不知道，日前在嘉義縣大埔鄉公所舉辦說明會，有在地居民反對，經大埔友人通報他才知道，請問市長黃偉哲知道嗎？黃偉哲表示尚不知道，但會去向中央經濟部了解，曾文水庫水域設置太陽光電的面積，也不能對水庫的水質產生影響。

周奕齊說，曾文水庫上游雖在嘉義大埔，但主要供應台南市民用水，如果發生火災，造成有害物質流入水庫，影響水質到時候怎麼辦？他以2018年玉井芒子芒大埤水上太陽光電還未完工，電箱就自燃起火，有不少起火的案例，市民會憂心有毒物質流入水庫，他要求市長對於不對的政策要極力的反對，並帶頭極力反抗，不要中央做什麼都要照單全收。

黃偉哲說，會去全盤了解，雖然國內和國外都有水庫架設太陽光電板的案例，但目前還是有民眾可能還很難接受，他會去了解曾文水庫水上太陽能設置的面積規模，也會要求相關單位要提出有效的預防機制，會盡快向中央經濟部了解，曾文水庫的水域面積很大，太陽光電板的設置規模設置面積佔比多大？最重要是不能對水庫的水質產生影響。

周奕齊說強調，據他知道，曾文水庫太陽光電系統已經完成招標，但都暗暗來，台南人都不知道，日前廠商開說明會，有居民對，大埔友人通報才知道。政府要發展綠電，但要去找適合的地點，水庫是台南市民用水的地方，萬一發生事情誰要負責，下一屆市長或是總統。請市長要重視

據指出，曾文水庫水域型太陽能光電發電工程計畫，規畫設置面積為24.6公頃、裝置容量9.6MW，由大埔鄉公所公開招商。

台南市議員周奕齊在議會質詢對於曾文水庫種電一事，要求市長黃偉哲去了解及反對。記者吳淑玲／攝影
台南市議員周奕齊在議會質詢對於曾文水庫種電一事，要求市長黃偉哲去了解及反對。記者吳淑玲／攝影
台南市議員周奕齊在議會質詢對於曾文水庫種電一事，要求市長黃偉哲去了解及反對。記者吳淑玲／攝影
台南市議員周奕齊在議會質詢對於曾文水庫種電一事，要求市長黃偉哲去了解及反對。記者吳淑玲／攝影

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