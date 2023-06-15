野狗流竄、穿山甲寶寶遭咬傷命喪龍崎地質公園 環團喊痛心

台南社區大學環境小組近5年在龍崎地質公園進行野生動物監測，但這兩年間發現該地的野狗數量愈來愈多，反而野生動物逐漸減少。日前社大環境小組研究員晁瑞光帶學員參訪二仁溪上游的龍崎地質公園，卻意外發現一隻穿山甲寶寶的遺體，經過判斷後確定遭野狗撕咬魂斷地質公園。讓頭一次看到穿山甲的學員們痛心喊「好遺憾！」

晁瑞光說，台南社區大學環境小組，這五年針對龍崎地質公園內的野生動物，利用自動相機定點拍攝監測，能夠看到食蟹獴、穿山甲、白鼻心等動物穿梭其間。不過近兩年根據自動相機顯示，平均1到2天，就會拍攝到一群野狗蹤影，野生動物們的行蹤也逐漸捕捉不到。

上週六晁瑞光帶著二仁溪流域學習課程學員，前往參訪二仁溪上游的龍崎地質公園，意外發現已經死亡，身體腐爛的穿山甲寶寶。因為當地車輛不易進入，排除路殺可能，隨後看到尾巴有一處鱗片不規則掉落，經專家判斷確定遭咬傷。

晁瑞光指出，以往社大學員們只能透過實地參訪看到穿山甲居住的洞穴，無法看到牠廬山真面目，想不到初次見面卻是這種場面，也讓大家直喊「痛心」近來發現野犬傷害野生動物的事件頻頻傳出，對該地區的野生動物來說是傷害，希望政府能夠拿出對策。