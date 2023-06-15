10多塊巨石崩落阻阿里山嘉129山美茶山 居民盼建明隧道

嘉義山區連日大雨，各路段零星落石不斷，昨天下午4點多阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，10多塊巨大落石崩塌，畫面險象環生，阻礙交通，所幸無人行經，今早8點公所已初步開通單車道通行，大落石暫堆放道路2側；阿里山鄉長高瑞芳表示，該路段逢大雨必落石，大家盼建明隧道保護用路人安全。

高瑞芳指出，近期午後山區都降爆雨，民眾上下山都需注意安全，除嘉129線落石不斷，另台18線十字路段以上，及縣道169都屬危險落石路段，建議下午下大雨時段，非必要勿上下山。

昨天下午嘉義山區下大雨，逢大雨就出線落石的阿里山鄉嘉129線，下午4點左右山美橋往茶山方向，巨大落石滾落占滿車道，造成山美、新美及茶山等村落出入受阻，民眾盼此處能建明隧道，直呼落石真的太頻繁了，憂遭砸中。