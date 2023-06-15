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10多塊巨石崩落阻阿里山嘉129山美茶山 居民盼建明隧道

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，巨大落石崩塌阻礙交通，今早約8點初步開通單車道。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，巨大落石崩塌阻礙交通，今早約8點初步開通單車道。圖／阿里山鄉公所提供

嘉義山區連日大雨，各路段零星落石不斷，昨天下午4點多阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，10多塊巨大落石崩塌，畫面險象環生，阻礙交通，所幸無人行經，今早8點公所已初步開通單車道通行，大落石暫堆放道路2側；阿里山鄉長高瑞芳表示，該路段逢大雨必落石，大家盼建明隧道保護用路人安全。

高瑞芳指出，近期午後山區都降爆雨，民眾上下山都需注意安全，除嘉129線落石不斷，另台18線十字路段以上，及縣道169都屬危險落石路段，建議下午下大雨時段，非必要勿上下山。

昨天下午嘉義山區下大雨，逢大雨就出線落石的阿里山鄉嘉129線，下午4點左右山美橋往茶山方向，巨大落石滾落占滿車道，造成山美、新美及茶山等村落出入受阻，民眾盼此處能建明隧道，直呼落石真的太頻繁了，憂遭砸中。

阿里山鄉公所表示，落石阻礙已出動機具排除中，目前單車道通行，因落石較大，全部排除需費時，暫放道路2側，陸續排除中，呼籲民眾下大雨盡可能不走此路段，注意安全。

嘉義阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，巨大落石崩塌阻礙交通，今早約8點初步開通單車道。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，巨大落石崩塌阻礙交通，今早約8點初步開通單車道。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，巨大落石崩塌阻礙交通，今早約8點初步開通單車道。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，巨大落石崩塌阻礙交通，今早約8點初步開通單車道。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，昨午後爆雨巨大落石崩塌阻礙交通，畫面險象環生，幸無人行經。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，昨午後爆雨巨大落石崩塌阻礙交通，畫面險象環生，幸無人行經。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，巨大落石崩塌阻礙交通，今早8點初步開通單車道。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義阿里山鄉嘉129線山美往茶山方向，巨大落石崩塌阻礙交通，今早8點初步開通單車道。圖／阿里山鄉公所提供

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