300億元中央擴大租金補貼 南市8區公所設專人服務

行政院去年首推「300億元中央擴大租金補貼專案」以減輕租屋家庭負擔，除了補貼金額從1.2倍加碼至1.8倍，申請資格也大幅放寬，南市都發局表示，今年從7月3日起再次開辦，於8處區公所設專人服務。

此專案租金補貼，將配合民法成年年齡下修為18歲，讓租金補貼照顧對象向下延伸，只要年滿18歲在外就學、就業的年輕租屋族群，都可提出申請。

都發局長徐中強表示，2023年「300億元中央擴大租金補貼專案」，目標是讓民眾更方便申請，如舊戶免再申請直接帶入審核、租戶不用強制填寫房東身分證字號、申請戶免附稅籍資料及建物登記謄本。市府與地政機關發現，以往申請租金補貼限制申辦日期導致一些未申請民眾需再苦等1年，使生活經濟更加雪上加霜，因此，從今年起「隨到隨辦」，讓租屋民眾隨時可提出申請，更優化服務效率及照顧民眾生活。

另為便利民眾申請，針對往年申請案件較多行政區及考慮民眾洽公交通可及性，開辦後於東區、南區、安南區、永康、仁德、麻豆、柳營及六甲等8個區公所配駐專職人員，提供受理收件、諮詢、補件等服務，讓民眾可就近前往這8個區公所洽辦諮詢。民眾只需準備租賃契約、金融機構存摺封面資料，透過網路、郵寄、就近至區公所或市府都發局申請，即可輕鬆請領租金補貼。

市府都發局表示，都發局諮詢專線06-2991111#1347、7801、7802，8個區公所派駐人員諮詢電話，東區區公所06-2680622#304、南區區公所06-2910126#258、安南區公所06-2562567126#193、永康區公所06-2010308#253、仁德區公所06-2704211#138、麻豆區公所06-5721131#136、柳營區公所06-6221246#117及六甲區公所06-6982001#111。