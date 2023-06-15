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一甲子嘉縣美術協會中埔聯展 農民忙菸田畫憶從前

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
創立近一甲子嘉義縣美術協會，60多幅畫作正在嘉縣中埔嘉檳文化館聯展中，展出至6月底止。圖／中埔鄉公所提供
創立近一甲子嘉義縣美術協會，60多幅畫作正在嘉縣中埔嘉檳文化館聯展中，展出至6月底止。圖／中埔鄉公所提供

創立近一甲子歷史的嘉義縣美術協會，連續6年都到嘉義縣中埔嘉檳文化館舉辦聯展，今年理事長鄭弘國的農民忙採菸葉畫作，更是勾起鄉長李碧雲對家人們的回憶，這次展覽作品超過60件，展出日期即日起至6月30日止。

李碧雲說，菸葉曾是中埔重要的產業，看著理事長鄭弘國的菸田畫作，畫中包覆全身的農人採著菸葉，衣服及手都沾上了黑油，甚是不好清洗，這畫面對她而言很熟悉也很遙遠，記憶中那勤奮認命的農人，就是她最親近的家人。

1964年創立的嘉義縣美術協會，目前會員有60人，包括國內知名畫家、美術專業創作家及公教人員等各行各業的藝術愛好者，是嘉義縣重要的藝文團體。

這次聯展畫作有忙著做紅龜粿的大灶廚房、甘庶田的採收情景、長板凳上下棋的隔壁叔伯、小攤販買賣人物的特寫、一起迎接朝陽的姐弟及近年追黃花風鈴木盛開情景的油畫作，豐富多元風格，展現畫家們對生活的美好。

嘉義縣美術協會指出，此次展出包含水墨作品有山水及工筆等；水彩油畫有人物、風景寫生、抽象等，每件都獨具風貌，有色彩濃烈展異國風情、水墨暈染襯托留白的雅致、光影變化的四季美景和鄉土人物的神韻，展出至6月30日止。

嘉義縣美術協會60多幅畫作正在中埔嘉檳文化館聯展，展出至6月底止，其理事長鄭弘國菸田畫作，勾起中埔人許多回憶。圖／中埔鄉公所提供
嘉義縣美術協會60多幅畫作正在中埔嘉檳文化館聯展，展出至6月底止，其理事長鄭弘國菸田畫作，勾起中埔人許多回憶。圖／中埔鄉公所提供
創立近一甲子嘉義縣美術協會，60多幅畫作正在嘉縣中埔嘉檳文化館聯展中，展出至6月底止。圖／中埔鄉公所提供
創立近一甲子嘉義縣美術協會，60多幅畫作正在嘉縣中埔嘉檳文化館聯展中，展出至6月底止。圖／中埔鄉公所提供
創立近一甲子嘉義縣美術協會，60多幅畫作正在嘉縣中埔嘉檳文化館聯展中，展出至6月底止。圖／中埔鄉公所提供
創立近一甲子嘉義縣美術協會，60多幅畫作正在嘉縣中埔嘉檳文化館聯展中，展出至6月底止。圖／中埔鄉公所提供

嘉義 畫作 家人

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