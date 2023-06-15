快訊

畢冊被消失？家有亞斯伯格症孩子 如何幫助他們找到天賦與舞台

志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

蘋果三星互鬥「旗艦手機最貴」！圖解4大品牌手機價格變化 果粉笑了、「它」凍漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趕辦護照一長龍 嘉頌重奏團快閃出現為承辦員打氣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「嘉頌重奏團」成立於2022年初，是由一群從國內外取得音樂碩博士，對音樂充滿熱情的管樂及打擊老師所組成的精緻重奏團。圖／外交部雲嘉南辦事處提供
「嘉頌重奏團」成立於2022年初，是由一群從國內外取得音樂碩博士，對音樂充滿熱情的管樂及打擊老師所組成的精緻重奏團。圖／外交部雲嘉南辦事處提供

隨著疫情解封，出國旅遊民眾增加，今年以來申請辦理護照人數有增無減，外交部雲嘉南辦事處民眾排隊申辦護照人龍經常地從2樓延伸至1樓；每日收件數1500件以上，工作人員晚上8、9點才能下班，甚至假日也要加班。「嘉頌重奏團」有感於辦事處人員的辛勞，昨天特地到領務大廳快閃演奏，也舒緩排隊民眾等候之苦。

雲嘉南辦事處表示，去年底政府因應國際疫情的舒緩，逐步放寬邊境管制措施以來，由於國人出國經商及旅遊的需求大增，連帶辦事處申辦護照的人潮激增，為了消化驟增的申請案件，辦事處除了管制休假，並辛苦加班趕製護照，就是希望民眾都可依原訂時程出國，不受耽擱。

嘉義「嘉頌重奏團」成立於2022年初，是由一群從國內外取得音樂碩博士，對音樂充滿熱情的管樂及打擊老師所組成的精緻重奏團，由於團員皆在嘉義成長、求學或是工作，喜歡這個城市的文化氣息及生活方式，故取名為「嘉頌」。

昨日下午「嘉頌重奏團」的子團「卡卡頌長笛合奏團」團長、紐約市立大學演奏碩士的毛䕒婧老師帶領其他3名團員進行長笛表演。快閃演奏一開始，毛䕒婧等4名演奏家手持著長笛從辦事處領務大廳4個方位一同吹奏「伊是咱的寶貝」音樂，成功吸引現場百餘位申辦護照民眾的目光。

繼由辦事處主任林文俊開場說明此次快閃演奏會的宗旨，並邀請民眾同樂，欣賞「卡卡頌長笛合奏團」所帶來的一連串「天空之城」、「Whole New World」、「知足」、「城裏月光」、「鐵達尼號」、「夜來香」、「有點甜」組曲，獲得現場民眾熱烈迴響。活動結束後，辦事處處長蕭勝中大使特別贈送外交部馬克杯予4名音樂家，感謝她們的溫馨鼓勵。

「嘉頌重奏團」有感於辦事處同仁的辛勞，快閃演奏為辦事處同仁加油打氣，也舒緩排隊民眾等候之苦。圖／外交部雲嘉南辦事處提供
「嘉頌重奏團」有感於辦事處同仁的辛勞，快閃演奏為辦事處同仁加油打氣，也舒緩排隊民眾等候之苦。圖／外交部雲嘉南辦事處提供
辦事處處長蕭勝中（左五）大使贈送馬克杯予4位音樂家，感謝她們的溫馨鼓勵，並合影留念。圖／外交部雲嘉南辦事處提供
辦事處處長蕭勝中（左五）大使贈送馬克杯予4位音樂家，感謝她們的溫馨鼓勵，並合影留念。圖／外交部雲嘉南辦事處提供
演奏家手持著長笛從辦事處領務大廳4個方位一同吹奏「伊是咱的寶貝」音樂，揚起悠揚樂音。圖／外交部雲嘉南辦事處提供
演奏家手持著長笛從辦事處領務大廳4個方位一同吹奏「伊是咱的寶貝」音樂，揚起悠揚樂音。圖／外交部雲嘉南辦事處提供

護照

延伸閱讀

灣聲樂團首度登美巡演4城市 台灣音樂慰僑胞

梅西帶錯護照卡關？中媒：張冠李戴 是他隊友 網民不信

好糾結！他問新生兒戶籍該選「台灣還是上海」 陸網秒選台灣曝2原因

球王抵北京簽證卻卡關…傳梅西坐地上等2小時 還問「台灣不是中國嗎？」

相關新聞

一甲子嘉縣美術協會中埔聯展 農民忙菸田畫憶從前

創立近一甲子歷史的嘉義縣美術協會，連續6年都到嘉義縣中埔嘉檳文化館舉辦聯展，今年理事長鄭弘國的農民忙採菸葉畫作，更是勾起...

粽香飄散客人大排長龍等起鍋 嘉義市國際肉粽店愈到端節愈難買

端節將近，疫情解封首次過端節，雖物價上漲，但嘉義市多家知名粽子店訂單都滿載，工作人員忙備料、綁粽子，其中傳承超過半世紀三...

趕辦護照一長龍 嘉頌重奏團快閃出現為承辦員打氣

隨著疫情解封，出國旅遊民眾增加，今年以來申請辦理護照人數有增無減，外交部雲嘉南辦事處民眾排隊申辦護照人龍經常地從2樓延伸...

嘉市首家越南素食早餐店 法國麵包打響名號

越南籍配偶武玉馨曾經在素食餐館工作，發現吃素的台灣人不少，宗教、養生、習慣各有不同的吃素原因，而且吃早齋的人更多，不過，...

雲林打造竹創基地 迎明年世界竹會論壇

雲林縣政府規畫將斗六糖廠打造為竹創基地，迎接2024年世界竹會論壇及博覽會當副展場之一，正規畫設計，預計下半年開工，昨天...

虎頭埤民房倒塌壓垮汽機車 議員促市府加速社區更新

虎頭埤風景特定區、歷史建築新化神社的鳥居附近74戶住家，為早年安置撤退來台國軍及眷屬，前天傳出其中1戶倒塌還壓垮汽機車，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦