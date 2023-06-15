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趕辦護照一長龍 嘉頌重奏團快閃出現為承辦員打氣
隨著疫情解封，出國旅遊民眾增加，今年以來申請辦理護照人數有增無減，外交部雲嘉南辦事處民眾排隊申辦護照人龍經常地從2樓延伸至1樓；每日收件數1500件以上，工作人員晚上8、9點才能下班，甚至假日也要加班。「嘉頌重奏團」有感於辦事處人員的辛勞，昨天特地到領務大廳快閃演奏，也舒緩排隊民眾等候之苦。
雲嘉南辦事處表示，去年底政府因應國際疫情的舒緩，逐步放寬邊境管制措施以來，由於國人出國經商及旅遊的需求大增，連帶辦事處申辦護照的人潮激增，為了消化驟增的申請案件，辦事處除了管制休假，並辛苦加班趕製護照，就是希望民眾都可依原訂時程出國，不受耽擱。
嘉義「嘉頌重奏團」成立於2022年初，是由一群從國內外取得音樂碩博士，對音樂充滿熱情的管樂及打擊老師所組成的精緻重奏團，由於團員皆在嘉義成長、求學或是工作，喜歡這個城市的文化氣息及生活方式，故取名為「嘉頌」。
昨日下午「嘉頌重奏團」的子團「卡卡頌長笛合奏團」團長、紐約市立大學演奏碩士的毛䕒婧老師帶領其他3名團員進行長笛表演。快閃演奏一開始，毛䕒婧等4名演奏家手持著長笛從辦事處領務大廳4個方位一同吹奏「伊是咱的寶貝」音樂，成功吸引現場百餘位申辦護照民眾的目光。
繼由辦事處主任林文俊開場說明此次快閃演奏會的宗旨，並邀請民眾同樂，欣賞「卡卡頌長笛合奏團」所帶來的一連串「天空之城」、「Whole New World」、「知足」、「城裏月光」、「鐵達尼號」、「夜來香」、「有點甜」組曲，獲得現場民眾熱烈迴響。活動結束後，辦事處處長蕭勝中大使特別贈送外交部馬克杯予4名音樂家，感謝她們的溫馨鼓勵。
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