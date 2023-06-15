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虎頭埤民房倒塌壓垮汽機車 議員促市府加速社區更新

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南新化神社的鳥居附近1戶民宅前天倒塌，壓垮汽機車，建物安全受到關切。圖／議員李偉智提供
台南新化神社的鳥居附近1戶民宅前天倒塌，壓垮汽機車，建物安全受到關切。圖／議員李偉智提供

虎頭埤風景特定區、歷史建築新化神社的鳥居附近74戶住家，為早年安置撤退來台國軍及眷屬，前天傳出其中1戶倒塌還壓垮汽機車，有議員昨質詢說，此處民宅均50年以上年久失修，但多為公有地，居民只擁有地上物，市府考慮以社區更新方式解決歷史問題，應要加速以配合虎頭埤發展；市府表示，會再和住戶溝通如何解決當地問題。

財稅局指出，該處地目為商業用地，委由顧問公司做社區更新規畫，期中檢討報告預計8月出爐；倒塌的房子目前無人居住，已先雇工清除後再向住戶求償。

議員李偉智說，新化神社鳥居一帶74戶房子被當地稱為新化眷村，房子老舊又歷經多次地震、大雨，有安全性問題，住戶組成「台南市新化區虎頭埤關懷促進會」多次陳情，從要求房屋改建及優先承購土地等，但限於法令市府都不允諾。

李偉智也說，財稅局委外做社區更新規畫研究，擬重新配置公園綠地及道路住宅區等，市府可與建商合作開發興建住宅區或部分社宅，讓有居住權的住戶折價購買或承租社宅等，希望規畫案趕快出爐才能進行下一步的協調，以早日解決空戶、環境髒亂等問題。

當地人士認為，住戶多已不是原住戶，甚至不是住戶後代，但現有承租戶確實也多是弱勢，除解決占住問題也要注意到弱勢戶的安置。

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