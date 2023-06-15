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雲林打造竹創基地 迎明年世界竹會論壇

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府規畫將斗六糖廠打造為竹創基地，世界竹組織執行長Susanne（中排左三）、縣長張麗善（中排左二）昨天一同勘查。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府規畫將斗六糖廠打造為竹創基地，世界竹組織執行長Susanne（中排左三）、縣長張麗善（中排左二）昨天一同勘查。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府規畫將斗六糖廠打造為竹創基地，迎接2024年世界竹會論壇及博覽會當副展場之一，正規畫設計，預計下半年開工，昨天世界竹組織（WBO）前往勘查，縣長張麗善說，會讓大家看到雲林軟實力；藍、綠議員建議，基地要兼有教育功能。

世界竹組織的執行長Susanne表示，台灣的傳統文化跟竹子有非常親密的關係，應要利用竹子達到永續未來，明年4月世界竹論壇很多國外人士齊聚台灣，相信會留下深刻的印象。

張麗善說，斗六糖廠要打造成竹創基地、培育竹構人才，未來古坑鄉石壁的竹材會送到這裡做竹創產品，明年可看到糖廠煥然一新。

國民黨雲縣議員李明哲說，樂見成立竹創中心，希望除呈現竹製品的精緻外，也要能有早年的風味、竹子發展的歷史軌跡，兼有教育功能；民進黨議員洪如萍說，基地除專業人才培養，也要融入教學課程，例如產學合作，讓各級學生親身體驗竹子帶來的深厚底蘊。

此外，石壁遊憩區500多公頃有一半以上為竹林，獲交通部補助正施作竹構藝術、步道等設施，副縣長謝淑亞說，石壁也是竹博覽會展場之一，期待竹材產出、做特色作品、竹林遊憩。

議員 張麗善 斗六 謝淑亞 傳統文化 李明哲 月世界

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