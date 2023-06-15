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嘉市興中市場將拆 市民最後巡禮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市興中市場預計本月底搬遷完拆除，大批市民冒雨參加最後巡禮。記者魯永明／攝影
嘉義市興中市場預計本月底搬遷完拆除，大批市民冒雨參加最後巡禮。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路商圈的興中市場經營逾半世紀停業，地主博愛仁愛之家與承租戶打官司確定勝訴，下通牒月底搬遷，將拆除市場及木造老戲院國寶戲院。為此文史團體辦走讀活動，大批市民冒雨參加最後巡禮，也有居民提出保留「興中市場」名稱；博愛仁愛之家表示，還沒討論收回後的用途。

另有傳聞博愛之家收回市場將轉賣財團，博愛之家陳姓科長僅說，荒廢的木造建物有傾倒之虞，董事會並不同意循文資法保留。

台灣圖書室文化協會前晚舉行走讀活動，參加者對老市場即將消失感到不捨，關切拆除後基地未來用途，也有人說要上網留言做城市回憶紀錄；承租戶賴萬居自喻對抗財團法人的地主有如「小蝦米對大鯨魚」，盼在大家援助下翻轉現況，若無法挽回，希望仍能保留「興中市場」名稱。

當天也在林聰明沙鍋魚頭店辦走讀座談，嘉義高中校友、台大建築與城鄉所畢業路款豪主講，他指出，戰後此處改為興中市場、設戲院，期待延續日治時期二通中正路興盛的消費娛樂，而興中戲院創辦人是戰後東市聞人黃崑山，早年為露天戲院，1960年代改建為木造，1980年更名國寶戲院，是嘉市現存唯一的木造戲院。

嘉義 國寶 文資法 建築 日治時期

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