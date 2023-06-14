「夏日紅寶石」要來了！台南芒果節北上宣傳開催

台南愛文芒果採收在即，台南市政府今由副市長黃偉哲北上農委會宣傳2023台南國際芒果節系列活動，有「夏日紅寶石」美譽的愛文芒果更是話題，與會副市長葉澤山也親自製作消暑的芒果冰沙邀與會來賓試吃甜點，搶先品嘗台南芒果好滋味。

早生的台南愛文芒果已上市，當令愛文芒果預估下周進入採收，產期約1個月餘，今年芒果節將於本月22、23日於走馬瀨農場開幕，之後移師各產區；7月1日在玉井公有零售市場停車場、2日在南化天后宮、8、9日在左鎮驛站、9日在楠西江家古厝停車場、15日在官田渡拔青果市場、22日在大內公有市場旁農會空地。

葉澤山今在記者會致詞指出，感謝農委會大力支持並協助市府推廣台南優質農產，也感謝農業局、農會、農民在之前缺水乾旱情況下，一起守護芒果順利量產。

農業局指出，今年台南市改良種芒果預計收穫面積6945公頃，面積和產量近全台50%，適逢乾旱，今年大果芒果會較正常年少，想買大果朋友務必提早預訂，中小果雖較多，但風味不減且甜度更甚以往，適合小家庭購買享用。

為推廣台南國際芒果節，農業局今年特別媒合榮獲國際果醬金牌的果醬男孩林韡勳和哞熹哞熹MOXIMOXI職人手作茶飲、台南在地文青咖啡廳—肥貓咖啡，共同開發特色商品，打造「台南芒果 強強聯手」意象，讓台南芒果產業更升級。

農業局特別推出「台南鮮GO」Line官方帳號，內含台南芒果吃喝玩樂的豐富資訊，只要一機在手，就可以了解台南國際芒果節的各場次活動、台南芒果各式店家、芒果產區的旅遊資訊

更多活動資訊請看：https://agron.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=33984&s=8553639