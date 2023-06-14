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世界竹會論壇明年在台登場 雲林要用竹子展現產業特色及軟實力

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府計畫將斗六糖廠打造為「竹創基地」，今日邀請世界竹組織WBO執行長Susanne到訪。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府計畫將斗六糖廠打造為「竹創基地」，今日邀請世界竹組織WBO執行長Susanne到訪。記者陳雅玲／攝影

2024年世界竹會論壇及博覽會將在台舉辦，主展場位於桃園市，雲林縣是副展場之一，為藉此推動雲林竹產業，雲林縣政府計畫將斗六糖廠打造為「竹創基地」，今日邀請世界竹組織WBO執行長Susanne到訪，Susanne指出，明年竹論壇將吸引各國人士造訪，相信台灣的竹產業發展會讓他們留下深刻印象。

斗六竹創基地目前由縣府城鄉發展處辦理規畫設計作業，園區將結合文化資產保存再利用及竹產業推動，工程預計今年下半年開工，可望在明年竹博覽會展現出嶄新的面貌。

雲林縣石壁遊憩區500多公頃，其中50%以上為竹林（以孟宗竹為主），2021年爭取到交通部觀光局「石壁竹創森計畫」共2期的補助，正進行竹林撫育工作，並施作竹構亮點藝術及步道等亮點設施。

副縣長謝淑亞表示，石壁也是竹博覽會副展場之一，後續將有竹材的產出，期待將竹林撫育、竹材產出、做出有特色竹構或竹藝作品、竹林遊憩，甚至後端的竹剩料利用為生質燃料，串連成為循環經濟。

WBO執行長Susanne表示，這是她第二次到竹創基地，大家都認識竹子很多年，直到氣候變遷，才重新思考竹子跟人的關係，台灣的傳統文化跟竹子有非常親密的關係，現在從科技跟現代發展發現竹子可以有更多的應用，我們應該要非常興奮、驕傲的利用竹子去達到永續未來，明年四月世界竹論壇在台灣進行，很多國外人士都會齊聚台灣，相信他們都會留下非常好且深刻的印象，令人期待。

張麗善表示，斗六糖廠閒置多年，現在要打造竹創基地、培育竹構人才，未來石壁竹子梳理後，會送到這裡做竹創產品，陸續進場打造，明年就可以看到斗六糖廠煥然一新，也會讓大家看到雲林縣的軟實力。

國民黨雲林縣議員李明哲表示，他的父親年輕時期也曾做過竹編，那時的竹子是從竹山而來，所以竹子對他而言很有感情，它是天然堅固又耐用的材料，他樂見雲林縣成立竹創中心，特別是古坑石壁的竹林成為創作的材料，帶有濃厚的雲林元素，但他希望除呈現竹製品的精緻外，也要能呈現早年的風味、竹子發展的歷史軌跡，兼有教育的功能。

民進黨雲林縣議員洪如萍說，竹創基地除專業人才培養，也要融入教學課程，例如和學校進行產學合作，讓各級學生都能親身體驗竹子帶來的深厚底蘊，對雲林的產業與文化才能產生深入了解。

雲林縣政府計畫將斗六糖廠打造為「竹創基地」，今日邀請世界竹組織WBO執行長Susanne（中排佐三）到訪，雲林縣長張麗善（中排左二）表示，將透過竹子展現雲林軟實力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府計畫將斗六糖廠打造為「竹創基地」，今日邀請世界竹組織WBO執行長Susanne（中排佐三）到訪，雲林縣長張麗善（中排左二）表示，將透過竹子展現雲林軟實力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府計畫將斗六糖廠打造為「竹創基地」，今日邀請世界竹組織WBO執行長Susanne（中）到訪，雲林縣長張麗善（左）表示，將透過竹子展現雲林軟實力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府計畫將斗六糖廠打造為「竹創基地」，今日邀請世界竹組織WBO執行長Susanne（中）到訪，雲林縣長張麗善（左）表示，將透過竹子展現雲林軟實力。記者陳雅玲／攝影

雲林 斗六 議員

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