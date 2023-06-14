台南登革熱疫情擴大！今再增兩病例 衛生局急開篩檢站

台南市登革熱疫情擴大，昨天疾管署確定台南仁德區發生全台今年首例本土病例，台南市衛生局緊急擴大周邊民眾篩檢42人，今天再確定又新增兩例，顯見疫情擴散，衛生局除了噴藥防治等措施外，再開篩檢站，希望能篩出其他病例。

登革熱防治中心於今日上午並派員嚴格巡查與清除孳生源，於仁德區成功里及仁和里擴大孳清計80戶，15陽性戶，發現91個積水容器，查獲24個陽性容器，皆已清除或投藥，並開出罰單，衛教73人；天溝巡查61處，28處積水，已全數投藥完畢。

衛生局表示，6月12日於仁德區成功里確診1例40餘歲女性本土登革熱病例後，登革熱防治中心6月13日於該病例居住地及活動地進行擴大採血送檢後，於今日下午經疾病管制署檢驗後新增本市第2例及第3例確診病例，基因型別與第一例相同均屬第一型。

第2例及第3例病例分別為70歲及76歲女性，同住者目前無疑似症狀，防治同仁已前往個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，全力落實各項防疫措施並避免疫情擴散。

衛生局表示，因上述病例近期並無出國史，社區感染風險增加，加上近期降雨，造成病媒蚊大量繁殖，不利於防治，防治中心已於6月14日下午完成居住地及活動地戶內化學防治家戶貼單通知，6月15日上下午將進行戶內外化學防治作業，另同時動員鄰里志工擴大孳生源清除及掃蚊等工作、並進行附近50公尺住戶的健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤等相關措施。

此外，為能持續找出隱藏病例，6月15日至6月18日上午8:30至11:30，下午2:00至8:00，於居住地及活動地附近設立擴大採血站（仁德區仁和里二空新城A區A3棟管理室-和愛街13號），登革熱防治中心主任蘇世斌呼籲5月8日起有疑似登革熱症狀及懷疑有感染之虞的民眾或曾經出國民眾主動前往接受篩檢。