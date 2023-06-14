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登記結婚也時尚！台南18戶政所結婚牆走文青風、工業風

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
六甲辦公處。圖／民政局提供
六甲辦公處。圖／民政局提供

台南市18個戶政事務所推出全新結婚牆專區，除結合在地特色外，也有書店文青風、時尚工業風主題等，為新人們打造更加浪漫的結婚登記氛圍。市長黃偉哲表示，當新人們踏進戶政事務所，迎接新人們的不只是簡單的結婚登記，更是一場人生中的重要儀式！

民政局為了提供更優質的戶政服務與更愉悅的洽公環境外，並讓新人們擁有一個難忘的幸福回憶，鼓勵各戶政事務打造具地方特色元素之結婚牆專區，讓新人在完成結婚登記後，站在結婚牆前的那一刻，能讓所有的喜悅與感動都被凝固在照片中，成為一輩子的回憶。

民政局長姜淋煌指出，翻新的結婚牆專區以地方特色元素為靈感，展現出豐富的創意和浪漫情懷，如六甲區鮮乳、學甲區虱目魚、將軍區紅蘿蔔及安南區養蚵等，新營區國家圖書館南部分館、北區火車站及歸仁高鐵站為設計發想，以及新市區工農混搭霓虹燈具，打造工業風主題的結婚拍照區等，希望新人們能在這沉浸式的氛圍中，與親友們共同創造難忘的瞬間，並留下珍貴的回憶。

目前民政局官網已整合全市18戶政事務所結婚拍照牆資訊，提供民眾參考， https://reurl.cc/N0GpZ5，歡迎即將結婚的新人們蒞臨各戶政事務所，親身體驗這些全新結婚牆專區所帶來的浪漫氛圍！

新市辦公處。圖／民政局提供
新市辦公處。圖／民政局提供
新營辦公處。圖／民政局提供
新營辦公處。圖／民政局提供
歸仁辦公處。圖／民政局提供
歸仁辦公處。圖／民政局提供
東區辦公處。圖／民政局提供
東區辦公處。圖／民政局提供
學甲辦公處。圖／民政局提供
學甲辦公處。圖／民政局提供
安南辦公處。圖／民政局提供
安南辦公處。圖／民政局提供
北區辦公處。圖／民政局提供
北區辦公處。圖／民政局提供

結婚 新人 台南 黃偉哲

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