台首大退場！議員籲南市府接管 民眾建議改建社會宅

位於台南麻豆區的台灣首府大學7月1退場，南市議員吳通龍在議會質詢，提出該空間可打造全民運動館，建議南市府接管，市長黃偉哲則回覆也有中央機關單位想進駐，但市府會表達接管意願；對此，台首大代理校長林博文說，上個月中央部會及地方政府都有派員前來勘查現狀，暫時未有進一步規劃，退場後校舍回贈中央，後續用途將由政府決定。

台灣首府大學交通便利，鄰近台84交流道及中山高麻豆交流道，是南市中心點，吳通龍建議若市府接管，可更改為全民運動館、大型長照中心，能夠省下幾十億建設經費，體育局長陳良乾說程序上若可行，市府接管後將著手規劃，黃偉哲說，市府有意願，但中央也有立場，但會表達意願。

台首大校長林博文指出，退場時間確定後，中央政府包含教育部、文化部、警政署等部會都曾前來了解狀況，5月底時南市府副秘書長王揚智也曾率局處人員現勘，但現在並沒有確切的消息，未來退場後相關單位進駐與否及用途，將是中央政府權責。

地方民眾也有不同意見，由於少子化及人口高齡化，設置長照養護機構是不錯選擇，也有人認為可設置羽球館等運動場館，還有人建議將位於新營的民治市政中心南遷，雙市政中心才不會距離太遠，另外也有改建社會住宅的聲音，據了解，現有校區若由其他學校接收可直接使用，若要改為長照或其他用途，還得重新環評，需要時間。