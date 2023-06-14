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第36屆台韓觀光交流會議 訂定明年會議將在嘉義縣舉辦

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
第36屆台韓觀光交流會議今在韓國江陵市舉辦，訂定明年會議將在嘉義縣舉辦。圖／嘉義縣政府提供
第36屆台韓觀光交流會議今在韓國江陵市舉辦，訂定明年會議將在嘉義縣舉辦。圖／嘉義縣政府提供

第36屆台韓觀光交流會議今在韓國江陵市舉行，是疫情解封以來，首次在韓國舉辦的實體會議；韓國、台灣都已鬆綁防疫規定，開放自由行觀光，觀光發展引起關注，約百名台韓官方與旅遊業界代表出席討論，並在會中決定下次會議地點為嘉義縣。

出席會議代表有台灣觀光協會（TVA）會長葉菊蘭、韓國旅行業協會（KATA）會長吳敞熙、駐台北韓國代表部代表梁光中、交通部觀光局長張錫聰，以及地方政府、公協會、運輸、飯店、旅行社等觀光業界意見領袖等共約百人與會討論。

嘉義縣副縣長劉培東代表縣長出席，文化觀光局長徐佩鈴上台介紹嘉義縣山海特色，更推薦阿里山鐵道、晚霞、日出、森林及雲海等5大奇景；嘉義縣代表團致贈韓方嘉義縣特有的高山茶，用一杯好茶串起兩地的友誼，期許明年端出當地好茶及咖啡招待韓國友人。

台韓觀光交流會議由雙方輪流主辦，明年第37屆會議將在嘉義縣舉辦，縣長翁章梁第一時間接獲消息後開心地表示，「A-NYONG-HA-SE-YO，韓國的朋友歡迎來嘉，我們準備好了！」期許觀光回到疫情前榮景，突破再創佳績。

第36屆台韓觀光交流會議今在韓國江陵市舉辦，嘉義縣文觀局長徐佩鈴介紹山海特色。圖／嘉義縣政府提供
第36屆台韓觀光交流會議今在韓國江陵市舉辦，嘉義縣文觀局長徐佩鈴介紹山海特色。圖／嘉義縣政府提供
第36屆台韓觀光交流會議今在韓國江陵市舉辦，嘉義縣文觀局長徐佩鈴特別介紹阿里山5大奇景。圖／嘉義縣政府提供
第36屆台韓觀光交流會議今在韓國江陵市舉辦，嘉義縣文觀局長徐佩鈴特別介紹阿里山5大奇景。圖／嘉義縣政府提供
第36屆台韓觀光交流會議今在韓國江陵市舉辦，約百名台韓官方與旅遊業界代表出席討論。圖／嘉義縣政府提供
第36屆台韓觀光交流會議今在韓國江陵市舉辦，約百名台韓官方與旅遊業界代表出席討論。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 觀光局 阿里山 翁章梁 交通部 自由行

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