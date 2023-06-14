照顧毛孩 南市推認養特殊汪星人首年寵物保險補助

台南市今年針對收容特殊流浪犬，提供認養飼主第一年寵物保險金補助，採實支實付方式，每人每隻最高補助3000元，希望降低飼主負擔。不過有飼主認為僅補助1年誘因不大，農業局動保處說，後續會再研議。

台南市動保處動物之家善化、灣裡站原可容納700隻流浪犬，目前已達1100隻嚴重超收，為此動保處向中央爭取約近100萬元經費，推出112年「認養台南市動物之家不易送養犬隻，提供首年寵物保險費補助」計畫，為鼓勵市民朋友認養，讓收容的毛小孩提供更完善照顧與保障。

市長黃偉哲說，寵物保險補助計畫，是南市動物福利一大突破，剛被認養的毛孩容易環境轉換造成免疫力下降生病，出現醫療需求，民眾更可能因擔心醫療費用怯步，也呼籲市民多關注動物之家的犬支。

動保處進一步說明，為鼓勵市民朋友認養動物之家35公斤以上大型犬、收容超過2年以上或被認定不易送養犬隻，提供首年寵物保險費補助。採實支實付方式，每人每隻最高補助額度3000元；也就是3000元以下，飼主不用花一毛錢，預估經費90至 100萬元，希望藉由誘因提高收容意願。